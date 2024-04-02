Коли та як садити квасолю в квітні, щоб отримати багатий врожай

Квасоля – це не лише смачний, але й дуже корисний продукт. Її можна вирощувати як у теплиці, так і на відкритому ґрунті. Щоб отримати багатий урожай квасолі, важливо знати, коли і як її правильно садити.

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Пам'ятайте про ці прості та корисні поради, якими поділились на сайті porady.24tv.ua і ви обов'язково отримаєте багатий урожай квасолі.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:

Не садіть квасолю до настання стійкого тепла. Насіння квасолі проростає лише при температурі ґрунту не менше 10°C.

Вибирайте для посадки сонячне місце, захищене від вітру.

Перед посадкою перевірте ґрунт. Він має бути пухким і добре зволоженим.

Висаджуйте квасолю на глибину 3-5 см.

Відстань між рослинами в рядку має бути 10-15 см, а між рядами – 30-40 см.

Після посадки полийте квасолю теплою водою.

Також важливо правильно вибрати час посадки квасолі.

За місячним календарем, найкращі дні для посадки квасолі в 2024 році:

На розсаду: 16-17, 20, 24-25, 29-30 березня; 3-5, 7-9, 12-13, 16-17, 21-26, 30 квітня; 1-4, 6, 9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31 травня; 1-3, 5-6 червня.



У теплицю: 1-4, 20-24, 27-31 травня, 3-4 червня.

У відкритий ґрунт: 20-24, 27-31 травня, 3-4 червня.



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