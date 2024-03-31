Коли садити картоплю в квітні, щоб отримати багатий врожай
Всі ми любимо смачну молоду картопельку! Але щоб отримати багатий урожай, важливо не лише правильно доглядати за рослиною, але й посадити її в сприятливий день.
Фахівці рекомендують садити картоплю, коли середньодобова температура протягом кількох днів тримається на рівні 8-10°C, а ґрунт прогрівається до 7°C на глибині 10-12 см. Для посадки вибирайте добре освітлену ділянку. Про це пише porady.24tv.ua.
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Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:
- За місяць до посадки дістаньте картоплю з погреба та переберіть її. Виберіть здорові бульби середнього розміру.
- Перенесіть бульби в тепле, світле та вологе приміщення з температурою 14-16°C вдень і не менше 6°C вночі.
- Розкладіть бульби в ящики в один шар, щоб вони добре освітлювалися.
- На світлі картопля проросте, і з'являться невеликі, але міцні паростки з крихітними листочками. З них після висаджування одразу почне розвиватися коренева система.
Ось найкращі дати для посадки картоплі у 2024 році:
- Квітень: 1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30;
- Травень: 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31;
- Червень: 3-4, 17-19, 22-23, 26-27.
Пам'ятайте:
- Найкращими попередниками для картоплі є озимі зернові, гарбузові, капуста, бобові, олійна редька, ріпак та гірчиця.
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