Коли садити картоплю в квітні, щоб отримати багатий врожай

Всі ми любимо смачну молоду картопельку! Але щоб отримати багатий урожай, важливо не лише правильно доглядати за рослиною, але й посадити її в сприятливий день.

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Фахівці рекомендують садити картоплю, коли середньодобова температура протягом кількох днів тримається на рівні 8-10°C, а ґрунт прогрівається до 7°C на глибині 10-12 см. Для посадки вибирайте добре освітлену ділянку. Про це пише porady.24tv.ua.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:

За місяць до посадки дістаньте картоплю з погреба та переберіть її. Виберіть здорові бульби середнього розміру.

Перенесіть бульби в тепле, світле та вологе приміщення з температурою 14-16°C вдень і не менше 6°C вночі.

в тепле, світле та вологе приміщення з температурою 14-16°C вдень і не менше 6°C вночі. Розкладіть бульби в ящики в один шар, щоб вони добре освітлювалися.

в ящики в один шар, щоб вони добре освітлювалися. На світлі картопля проросте, і з'являться невеликі, але міцні паростки з крихітними листочками. З них після висаджування одразу почне розвиватися коренева система.

Ось найкращі дати для посадки картоплі у 2024 році:

Квітень: 1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30;

Травень: 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31;

3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31; Червень: 3-4, 17-19, 22-23, 26-27.

Пам'ятайте:

Найкращими попередниками для картоплі є озимі зернові, гарбузові, капуста, бобові, олійна редька, ріпак та гірчиця.

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