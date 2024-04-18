Від напружених битв до запеклих переслідувань: топ-5 найкращих бойовиків

Приготуйтеся до гострих відчуттів з бойовиками 2009-2010 років. UAportal підготував добірку найкращих фільмів, які підкорили глядачів всього світу.

"Адреналін: Висока напруга"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Бойовик, кримінал, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік виробництва: 2009

Режисер: Марк Невелдайн, Брайан Тейлор

У цій адреналіновій стрічці глядачі вирушають разом із завзятим Чевом Челіосом у шалену гонитву проти часу та безжального мафіозі. Дивом виживши після смертельного падіння і виявивши, що його серце замінили на механічне, Чев мусить підтримувати рівень адреналіну, щоб вижити. Він мчить неоновими вулицями Лос-Анджелеса, бореться з кримінальним світом, ризикуючи всім, щоб повернути своє вкрадене серце.

"Ґеймер"

Рейтинг IMDB: 5.8/10

Жанр: Бойовик, фантастика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік виробництва: 2009

Режисер: Марк Невелдайн, Брайан Тейлор

У цьому вражаючому бойовику, що спонукає до роздумів, глядачі опиняються в суворому майбутньому, де реальними людьми можна буде керувати, як персонажами відеоігор. У революційній і небезпечній грі "Вбивці" засуджені до смертної кари борються за своє життя під контролем гравців, які перебувають у безпеці своїх домівок. Поки формуються несподівані союзи і стираються межі між реальністю та віртуальним світом, один чоловік, Кейбл, кидає виклик усім обставинам, щоб звільнитися і викрити корумповану систему.

"Некерований"

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Бойовик, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 98 хвилин

Рік виробництва: 2010

Режисер: Тоні Скотт

У цьому адреналіновому бойовику глядачів чекає безжальна погоня за потягом, що вийшов з-під контролю. Коли величезний локомотив мчить назустріч катастрофі, досвідчений машиніст і його кондуктор-новачок повинні зупинити потяг, перш ніж він спричинить руйнування в густонаселеному районі.

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"Солт"

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Бойовик, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 99 хвилин

Рік виробництва: 2010

Режисер: Філліп Нойс

У цьому гостросюжетному бойовику глядачі приєднуються до загадкової Евелін Солт, агента ЦРУ, яка опинилася в бігах після того, як її звинуватили в шпигунстві. Застосовуючи свої неперевершені навички у невпинному прагненні очистити своє ім'я, Солт стикається зі смертельними зустрічами та зрадами, від яких холоне кров.

"Книга Iлая"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Бойовик, пригоди, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 118 хвилин

Рік виробництва: 2010

Режисер: Альберт Г'юз, Аллен Г'юз

У цьому постапокаліптичному бойовику глядачі спостерігають за Ілаєм, воїном-одинаком, який виконує, здавалося б, безнадійну місію – захистити книгу, що може містити ключ до порятунку людства. Блукаючи небезпечною пустелею, сповненою насильства та розпачу, Ілай протистоїть безжальним мисливцям за скарбами та зустрічає несподіваних союзників.

Нагадаємо, ми поділилися добіркою фільмів у жанрі фентезі.

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