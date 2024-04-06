Дивовижні фільми у жанрі фентезі: їх варто подивитися кожному

Дізнайтеся про чарівне царство фентезі з цією добіркою найкращих фільмів, випущених у період з 2016 по 2017 рік. UAportal розповів про п'ять виняткових фільмів, які демонструють заплутані сюжети, візуально приголомшливі декорації і незабутніх персонажів.

"Фантастичні звірі та де їх шукати"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Фентезі, пригоди, сімейний

Країна виробництва: США, Велика Британія

Тривалість: 133 хвилини

Рік: 2016

Головний продюсер: Девід Гейман

Ньют Скамандер, молодий чарівник і зоолог з Англії, прибуває до Нью-Йорка 1926 року з таємничою валізою, наповненою магічними істотами. Коли деякі з цих істот тікають, Ньют опиняється втягнутим у пригоду, щоб знайти їх. Разом із Тіною Ґолдштейн, її сестрою Квіні та нечаклом на ім'я Джейкоб, Ньют вирушає у захопливу подорож, щоб знайти істот, які втекли, перш ніж вони спричинять хаос у місті.

"Кубо і легенда самурая"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Анімація, пригодницький, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2016

Головний продюсер: Тревіс Найт

Історія розповідає про хлопчика на ім'я Кубо, що володіє магічними талантами. Його безтурботне існування руйнується, коли він випадково викликає мстивого духа з минулого. Щоб захистити свою сім'ю, Кубо вирушає на пошуки міфічних обладунків свого батька він мандрує у супроводі мудрої мавпи та безстрашного жука Кубо та бореться з міфічними істотами.

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"Ваяна"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Анімація, пригоди, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Оснат Шурер

Фільм "Ваяна" розповідає про подорож молодої полінезійської принцеси на ім'я Ваяна, яка вирушає у відчайдушну місію, щоб врятувати свій народ. Під керівництвом напівбога Мауї вона вирушає на пошуки легендарного острова Те-Фіті, щоб повернути вкрадене серце богині. По дорозі Ваяна стикається з різними труднощами і відкриває для себе власну ідентичність, силу та зв'язок зі своїми предками.

"Голос монстра"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Драма, фентезі

Країна виробництва: США, Іспанія

Тривалість: 108 хвилин

Рік виробництва: 2016

Головний продюсер: Белен Атьєнса

Хлопчик Конор, який переживає невиліковну хворобу матері та труднощами у суспільстві, формує унікальний зв'язок із височенним і загадковим деревним монстром. Завдяки повчальним історіям, якими ділиться істота, Конор бореться з власними страхами, стикається з незручною правдою і знаходить вихід зі скрутного становища.

"Форма води"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Фантастика, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2017

Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо

Дія фільму "Форма води" відбувається в Америці часів холодної війни і розповідає про Елізу, самотню та німу прибиральницю, яка працює в секретній урядовій лабораторії. Її життя змінюється, коли вона дізнається, що в лабораторії утримують засекречену унікальну істоту, з якою вона формує глибокий і незвичайний зв'язок. По мірі того, як їхній зв'язок зростає, Еліза стає більш налаштованою врятувати її від жорстоких експериментів вчених.

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