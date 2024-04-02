Шалені емоції та незабутні пригоди: топ-5 найкращих бойовиків, що не дозволять засумувати
Приготуйтеся до пригод з фільмами 2018-2019 років, від яких серце б'ється частіше. UAportal підготував захоплюючу добірку бойовиків, що сповнені адреналіну та гострих відчуттів.
"Праведник 2"
Рейтинг IMDB: 6.7/10
Жанр: Бойовик, кримінал, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 121 хвилина
Рік виробництва: 2018
Режисер: Антуан Фукуа
"Праведник 2" розповідає про Роберта МакКолла, відставного оперативника ЦРУ, який став месником, і шукає справедливості для тих, хто був скривджений. Коли його близького друга і колишнього колегу жорстоко вбивають, Роберт вирушає на смертельно небезпечну місію, щоб знайти і покарати винних.
"Сікаріо 2"
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Бойовик, кримінал, драма
Країна виробництва: США, Італія
Тривалість: 122 хвилини
Рік виробництва: 2018
Режисер: Стефано Солліма
"Сікаріо 2" безжальний світ нарковійни на кордоні США та Мексики знову опиняється в центрі уваги. Коли серію вибухів приписують мексиканським картелям, які переправляють терористів через кордон, уряд Сполучених Штатів наймає оперативника під прикриттям Метта Грейвера та таємничого кілера Алехандро, щоб розпалити конфлікт і зірвати операції картелів.
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"Місія неможлива: Фолаут"
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Бойовик, пригоди, трилер
Країна виробництва: США, Китай, Франція, Норвегія, ОАЕ
Тривалість: 147 хвилин
Рік виробництва: 2018
Режисер: Крістофер Маккуоррі
"Місія неможлива: Фолаут" повертає агента МВФ Ітана Ханта та його команду, які борються, щоб запобігти глобальній катастрофі. Коли місія провалюється, ядерна зброя потрапляє до рук смертоносної терористичної групи, відомої як "Апостоли". Хант і його команда повинні пройти крізь безліч зрад, секретних агентів і мінливих союзників, переслідуючи терористів по всій Європі та світу.
"Аутсайдери"
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Бойовик, біографія, драма
Країна виробництва: США, Франція
Тривалість: 152 хвилини
Рік виробництва: 2019
Режисер: Джеймс Менголд
"Аутсайдери" розповідає дивовижну реальну історію амбітного американського автодизайнера та безстрашного гонщика британського походження. Вони об'єднують зусилля, щоб кинути виклик домінуванню Феррарі у престижних перегонах "24 години Ле-Мана" у 1966 році. Керуючись спільною рішучістю та палким бажанням показати себе, команда стикається з внутрішніми конфліктами, корпоративним втручанням та величезною конкуренцією, що стоїть на їхньому шляху.
"21 міст"
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Бойовик, кримінал, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 99 хвилин
Рік виробництва: 2019
Режисер: Брайан Кірк
"21 міст" розповідає про Андре Девіса, досвідченого детектива поліції Нью-Йорка, який потрапляє у захопливе переслідування двох убивць копів у Нью-Йорку. Коли міська влада перекриває всі 21 міст, щоб ізолювати підозрюваних, Девісу доводиться пробиратися крізь підступні корупційні та брехливі схеми зради.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.
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