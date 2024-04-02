Шалені емоції та незабутні пригоди: топ-5 найкращих бойовиків, що не дозволять засумувати

Приготуйтеся до пригод з фільмами 2018-2019 років, від яких серце б'ється частіше. UAportal підготував захоплюючу добірку бойовиків, що сповнені адреналіну та гострих відчуттів.

Відео дня

"Праведник 2"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Бойовик, кримінал, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 121 хвилина

Рік виробництва: 2018

Режисер: Антуан Фукуа

"Праведник 2" розповідає про Роберта МакКолла, відставного оперативника ЦРУ, який став месником, і шукає справедливості для тих, хто був скривджений. Коли його близького друга і колишнього колегу жорстоко вбивають, Роберт вирушає на смертельно небезпечну місію, щоб знайти і покарати винних.

"Сікаріо 2"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Бойовик, кримінал, драма

Країна виробництва: США, Італія

Тривалість: 122 хвилини

Рік виробництва: 2018

Режисер: Стефано Солліма

"Сікаріо 2" безжальний світ нарковійни на кордоні США та Мексики знову опиняється в центрі уваги. Коли серію вибухів приписують мексиканським картелям, які переправляють терористів через кордон, уряд Сполучених Штатів наймає оперативника під прикриттям Метта Грейвера та таємничого кілера Алехандро, щоб розпалити конфлікт і зірвати операції картелів.

Читайте також: Епічні битви та напружені історії: бойовики, які варто подивитися

"Місія неможлива: Фолаут"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна виробництва: США, Китай, Франція, Норвегія, ОАЕ

Тривалість: 147 хвилин

Рік виробництва: 2018

Режисер: Крістофер Маккуоррі

"Місія неможлива: Фолаут" повертає агента МВФ Ітана Ханта та його команду, які борються, щоб запобігти глобальній катастрофі. Коли місія провалюється, ядерна зброя потрапляє до рук смертоносної терористичної групи, відомої як "Апостоли". Хант і його команда повинні пройти крізь безліч зрад, секретних агентів і мінливих союзників, переслідуючи терористів по всій Європі та світу.

"Аутсайдери"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Бойовик, біографія, драма

Країна виробництва: США, Франція

Тривалість: 152 хвилини

Рік виробництва: 2019

Режисер: Джеймс Менголд

"Аутсайдери" розповідає дивовижну реальну історію амбітного американського автодизайнера та безстрашного гонщика британського походження. Вони об'єднують зусилля, щоб кинути виклик домінуванню Феррарі у престижних перегонах "24 години Ле-Мана" у 1966 році. Керуючись спільною рішучістю та палким бажанням показати себе, команда стикається з внутрішніми конфліктами, корпоративним втручанням та величезною конкуренцією, що стоїть на їхньому шляху.

"21 міст"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Бойовик, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 99 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер: Брайан Кірк

"21 міст" розповідає про Андре Девіса, досвідченого детектива поліції Нью-Йорка, який потрапляє у захопливе переслідування двох убивць копів у Нью-Йорку. Коли міська влада перекриває всі 21 міст, щоб ізолювати підозрюваних, Девісу доводиться пробиратися крізь підступні корупційні та брехливі схеми зради.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !