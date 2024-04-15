Приготуйтеся до сміху: топ-5 найвеселіших фільмів, які не дадуть засумувати

UAportal підготував добірку найкращих комедійних фільмів, що вийшли на екрани в період з 2011 по 2013 рік. Від кумедних романтичних заплутаних історій до бурхливих пригод, ці фільми пропонують щедру порцію гумору та розваг.

"Більше, ніж секс"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Комедія, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 48 хвилин

Рік виробництва: 2011

Режисер: Айван Райтман

"Більше, ніж секс" розповідає історію Емми та Адама, двох друзів на все життя, які вирішили додати сексуальну складову у свої стосунки без жодної емоційної прив'язаності. Поки вони намагаються керувати своєю домовленістю, почуття починають заважати, що призводить до несподіваних ускладнень і кумедних незручних ситуацій.

"Хочу як ти"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Комедія, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 52 хвилини

Рік виробництва: 2011

Режисер: Девід Добкін

"Хочу як ти" розповідає історію двох найкращих друзів, Дейва та Мітча, які завдяки магічному перемикачу опиняються в ролі один одного. Дейв, працьовитий юрист із сім'єю, тепер повинен справлятися з існуванням свого безтурботного і дикого друга Мітча, в той час як сам Мітч долає виклики стабільної кар'єри і щасливого життя.

"Збірка промінців надії"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години 2 хвилини

Рік виробництва: 2012

Режисер: Девід Овен Рассел

"Збірка промінців надії" зосереджується на історії Пета Солітано-молодшого, чоловіка, який бореться з біполярним розладом, і намагається налагодити своє життя та відновити стосунки після перебування у психіатричній лікарні. Коли Пат зустрічає Тіффані, загадкову і таку ж непросту жінку, між ними зав'язується незвичайний зв'язок. Разом вони долають сімейні негаразди, терапевтичні сеанси та танцювальний конкурс, який може змінити їхні життя.

"Вовк з Волл-стріт"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Біографія, комедія, кримінал

Країна виробництва: США

Тривалість: 3 години

Рік виробництва: 2013

Режисер: Мартін Скорсезе

"Вовк з Волл-стріт" – чорна комедія, заснована на реальній історії Джордана Белфорта, біржового брокера, який піднявся до запаморочливих висот багатства і розкоші в 90-х роках. Завдяки приголомшливим розвагам, диким вечіркам та нечесній діловій діяльності, Джордан стає уособленням багатства, влади та розпусти.

Читайте також: Ці картини піднімуть настрій вам та вашій половинці: підбірка романтичних фільмів

"Озброєні та небезпечні"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Бойовик, комедія, кримінал

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 57 хвилин

Рік виробництва: 2013

Режисер: Пол Фіґ

"Озброєні та небезпечні" зосереджується на дивному партнерстві між стриманим спеціальним агентом ФБР Сарою Ешберн і зухвалим бостонським детективом Шеннон Маллінз. Коли ці дві полярно протилежні правоохоронниці об'єднують зусилля, щоб затримати безжального наркобарона, їхні особистості та нетрадиційні методи створюють веселу та насичену пригоди.

Нагадаємо, ми поділилися добіркою фільмів у жанрі фентезі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !