На один знак зодіаку чекає золотий час: астрологи назвали щасливчика

Тиждень з 14 по 20 серпня буде дуже сприятливим для одного з дванадцяти знаків зодіаку. За словами астрологів, на нього чекає золотий час, коли заповітні мрії можуть справдитися. Зміни стосуватимуться як професійної сфери, так і особистого життя.

Так, удача виявиться на боці Терезів. Усі починання на роботі дадуть бажаний результат, що оцінять як колеги, так і керівництво. Уродженці знаку можу розраховувати на приємний бонус або премію, але головне – перед ними відкриються перспективи кар'єрного зростання. Терези можуть обійняти посаду, про яку давно мріяли. Водночас зростуть і доходи.

"Аура цього тижня сприятиме успіху На постійній роботі ви досягнете поставленої мети, а в четвер підпишете вигідний контракт. Це дасть можливість збільшити дохід. Ті, хто шукає роботу, спілкуватимуться з заможними людьми, і це допоможе їм позбутися проблеми безробіття", – зазначили астрологи.

Фахівці з зірок додали, що народжені під знаком Терезів повинні мудро планувати свій час наступного тижня. Зірки прихильні до них, шкода не скористатися нагодою. Більше того, в цей час самотні можуть знайти справжнє кохання.

Чим Терези відрізняються від інших знаків зодіаку

Терези, які з'явилися на світ з 23 вересня по 22 жовтня, відрізняються високою емоційною стійкістю та харизмою. Вони мають багато енергії, яку використовують для пізнання миру та спілкування, а також для розширення своїх знань. Оточення цінує їх за зважені судження та вміння знайти вихід у будь-якій ситуації.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.