Не всі вони благородні: маловідомі факти про лицарів

Як тривало навчання та що стоїть за їх обладунками

Лицарі, легендарні персонажі серіалів "Гра престолів", "Царство небесне", "Екскалібур" та "Камелот", зачаровують нас своїми історіями про лицарство та відважні подвиги. UAportal підготував кілька маловідомих фактів, які можуть здивувати.

Значення слова

Всупереч поширеній думці, слово "лицар" насправді перекладається як "слуга". Воно відображає скромний характер їхньої ролі. Вони служили воїнами, землевласниками і носіями справедливості, а під час хрестових походів на них покладалася відповідальність за захист беззахисних паломників.

Мародерство

Хоча не всі лицарі вдавалися до такої поведінки, війна і битви часто виявляли темну сторону деяких людей. Частина брала участь в актах мародерства, зґвалтувань. Такі дії стали для них засобом для здобуття репутації, накопичення багатства та розширення свого впливу.

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Навчання

Процес підготовки був тривалим і суворим, він тривав чотирнадцять років, починаючи з семирічного віку. Спочатку молоді лицарі-початківці служили пажами – по суті, ставали слугами, які виконували різні завдання для свого пана. Цей період дозволяв їм ознайомитися з основами лицарства та обов'язками зброєносця.

Обладунки

Обладунки були невід'ємною частиною рицарської гідності на полі бою. Всупереч хибній думці, що повністю закуті в обладунки воїни були громіздкими і нерухомими, насправді вони були дуже рухливими і добре тренованими людьми. Обладунки також слугували символом статусу для лицарів, тим самим, чим вищою була якість і майстерність виготовлення обладунку, тим престижнішим він вважався.

Лицарі сьогодні

З середини 1500-х років лицарство перетворилося на відзнаку, що вийшла за межі суто військових досягнень. Хоча кілька звань все ще присвоюються на основі військових досягнень, більшість лицарських звань тепер надаються особам за їхній внесок у суспільство, наприклад, за досягнення в медицині, філантропії або мистецтві.

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