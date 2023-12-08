У Норвегії виявили рідкісну золоту монету з Візантії (фото)

У Норвегії археолог металошукач виявив рідкісну візантійську золоту монету 10 століття. Знахідка у відмінному стані, майже не зносилася, без втрат золота.

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Це єдиний у своєму роді артефакт, знайдений у Норвегії. Про це повідомляє The History Blog.

Монета є номізмою гістаменона, візантійським солідом, який високо цінувався за стандартну вагу 4,55 грама 24-каратного золота. Монета була викарбувана в Константинополі, за 1600 миль від місця знахідки.

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На аверсі монети зображено Христа Пантократора, який у лівій руці тримає Новий Заповіт і підносить праву руку для благословення. На реверсі зображено звернені до корони бюсти Василя II Багрянородного ліворуч і Костянтина VIII праворуч, братів, які співправили Візантійською імперією з 976 року до смерті Василя в 1025 році.

Латинський напис на аверсі говорить: "Ісус Христос, Цар тих, хто царює". На реверсі напис: "Василій і Костянтин, імператори римські".

Археологи округу припускають, що рідкісна та цінна монета могла потрапити до Норвегії разом із важкою здобиччю, яку майбутній король Харальд III, він же Гаральд Хардрада, привіз із собою додому після десятиліття, проведеного у варязькій гвардії Візантійської імперії.

На цій роботі він заробив великі суми, і після того, як князь Ярослав у Києві, який зберігав золото для Гаральда, отримав свою частку, навантажені скарбами кораблі Гаральда попрямували до Норвегії в 1046 році.

Нагадаємо, археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років.

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