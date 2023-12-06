Не має аналогів: в Англії знайшли унікальну матрицю печатки монаха епохи Середньовіччя

У Великій Британії за допомогою металошукача виявили надзвичайну матрицю для печатки XIII-XIV століття, яка,ймовірно, належала монаху. За словами експертів, це відкриття вважається "абсолютно унікальним" та проливає світло на історію того періоду.

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Про це пише Arkeonews.

Матриця для печатки, ймовірно, належала монахові, що дозволяє нам долучитися до духовного світу того часу, ще до приходу "чорної смерті". Варто відзначити, що особливістю знахідки є напис на самій печатці: "Благаю тебе, святе сонце праведності, будь нашим світлом".

Історикиня Хелен Гік підкреслює унікальність цього напису, який робить цю печатку діаметром 24,6 мм круглу по-справжньому унікальною.

У центрі печатки знаходиться зображення коронованої Діви Марії, яка колише немовля Ісуса, а з правого боку – монах у молитві. На з'єднаних руках ченця видно напис AVE MA (Радуйся, Маріє). Цю сцену оточує чотиристулкова рамка з середньовічним латинським написом "TE: ROGO: IVSTICIE: SOL: PIVS: ESTO: VIE", розташованим у пунктирній круговій облямівці вздовж краю.

Хоча зображення Діви Марії з монахом не є унікальним для тих часів, ця кругла печатка виділяється тим, що не має прямого аналога цьому конкретному візуальному представленню.

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Використання терміну "Сонце Праведності" для позначення Ісуса Христа, що згадується в старозавітних пророцтвах, додає ще один рівень унікальності до цього артефакту.

Однією з визначальних особливостей цієї матриці для печатки є втулка з зубчастим краєм на зворотному боці, що свідчить, що вона мала знімну ручку, яку можна було витягувати та фіксувати обертанням. Ця деталь стає безпрецедентною, оскільки печатки із знімними ручками, які відомі в археології, зазвичай не мали таких характеристик.

Нагадаємо, археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років.

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