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Археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років (фото)

Билім Олена

Археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років (фото)

Археологи з PALARQ Foundation і проєкту Міжнародного інституту доісторичних досліджень Кантабрії (IIPP) виявили добре збережену палеолітичну хатину в печері Ла-Гарма в Кантабрії, Іспанія.

Ця "хатина" була побудована 16 800 років тому і є одним з найкраще збережених доісторичних помешкань у світі. Як повідомляє HeritageDaily, це помешкання є овальним простором площею близько 5 квадратних метрів, відмежоване камінням і сталагмітами.

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Оселя містить структуру з палиць і шкір, які притулялися до уступу печери. У центрі було вогнище, де відбувалися різноманітні повсякденні справи, такі як виготовлення знарядь з каменю, рогів і кістки, а також обробка предметів полювання.

Археологи знайшли тут понад 4600 предметі, у тому числі кістки оленів, коней і бізонів, 600 шматків кременю, знаряддя з рогів і кістки. Також були знайдені черепашки та унікально прикрашені кістки.

Археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років (фото)
Археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років (фото)

Чудовий стан збереження цього магдаленського середовища існування вимагав двох років міждисциплінарної роботи із застосуванням інноваційних неінвазивних методів, таких як 3D-картографування, аналіз ґрунту та радіовуглецеве датування.

Це відкриття має велике значення для розуміння способу життя груп мисливців-збирачів у середньому палеоліті на півночі Піренейського півострова, пише видання.

Зазначається, що Ла-Гарма є одним із найважливіших доісторичних місць у Кантабрії, включаючи, окрім залишків хатини, значні набори наскельних зображень, довгу стратиграфічну послідовність останніх 400 000 років та різноманітні пізніші археологічні контексти.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли конусоподібні гробниці з останками людей, яким понад 3000 років.

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