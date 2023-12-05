Археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років (фото)

Археологи з PALARQ Foundation і проєкту Міжнародного інституту доісторичних досліджень Кантабрії (IIPP) виявили добре збережену палеолітичну хатину в печері Ла-Гарма в Кантабрії, Іспанія.

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Ця "хатина" була побудована 16 800 років тому і є одним з найкраще збережених доісторичних помешкань у світі. Як повідомляє HeritageDaily, це помешкання є овальним простором площею близько 5 квадратних метрів, відмежоване камінням і сталагмітами.

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Оселя містить структуру з палиць і шкір, які притулялися до уступу печери. У центрі було вогнище, де відбувалися різноманітні повсякденні справи, такі як виготовлення знарядь з каменю, рогів і кістки, а також обробка предметів полювання.

Археологи знайшли тут понад 4600 предметі, у тому числі кістки оленів, коней і бізонів, 600 шматків кременю, знаряддя з рогів і кістки. Також були знайдені черепашки та унікально прикрашені кістки.

Чудовий стан збереження цього магдаленського середовища існування вимагав двох років міждисциплінарної роботи із застосуванням інноваційних неінвазивних методів, таких як 3D-картографування, аналіз ґрунту та радіовуглецеве датування.

Це відкриття має велике значення для розуміння способу життя груп мисливців-збирачів у середньому палеоліті на півночі Піренейського півострова, пише видання.

Зазначається, що Ла-Гарма є одним із найважливіших доісторичних місць у Кантабрії, включаючи, окрім залишків хатини, значні набори наскельних зображень, довгу стратиграфічну послідовність останніх 400 000 років та різноманітні пізніші археологічні контексти.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли конусоподібні гробниці з останками людей, яким понад 3000 років.

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