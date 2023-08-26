Названо жінок за знаком зодіаку, які схильні до зрад: вони не знають, що таке вірність

Ви думаєте, що у стосунках зраджують лише чоловіки? Жінки теж можуть легко переступити межу та закрутити роман на стороні. Особливо, якщо йдеться про чотирьох уродженок зодіакального кола, стверджують астрологи.

Стрілець

Жінка-Стрілець рідко закохується по-справжньому. Найчастіше вона вступає у стосунки, які закінчуються дуже швидко, причому з її ініціативи. Жінки-Стрільці шукають бурхливої пристрасті, а рутина їх швидко втомлює.

Скорпіон

Жінка-Скорпіон обожнює компліменти. Вона хоче, щоб її любили, і після найменшої сварки готова кинутися шукати втіхи в обіймах іншої людини. Якщо на горизонті з'явиться людина, яка відповідає її ідеалу, вона навряд чи утримається від зради.

Водолій

Водолій – красива та впевнена в собі жінка. Це тип переможця, який зупиниться ні перед чим задля досягнення своїх цілей. Уродженки цього знаку впевнені, що поруч із ними має бути найкращий чоловік, тож можуть легко піти на зраду.

Близнюки

Жінки-Близнюки часто страждають від невпевненості, що намагаються компенсувати за рахунок уваги від чоловіків. Вони зраджують, щоб самоствердитись, і не відчувають через це ніяких докорів совісті. Близнюки вміють майстерно брехати.

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