Названо три знаки зодіаку, які мають 'вибуховий' характер: вони люблять сперечатися

Серед усіх уродженців зодіакального кола є три, які мають "вибуховий" характер, що робить їх вкрай упертими, сварливими та запальними. З ними важко порозумітися, тому що вони завжди хочуть бути правими. За словами астрологів, йдеться про Левів, Тельців та Раків.

Лев

Лев – надзвичайно гордий та мужній знак зодіаку, який ідеально підходить на роль лідера. Він має сильний і владний характер, через що не любить, коли хтось виступає проти нього. Коли Лев переконаний у своїй точці зору, може сперечатися, поки опонент не здасться. Вроджена самовпевненість заважає уродженцям знаку сприймати критику, а отже, замість того, щоб робити правильні висновки, вони схильні ображатись.

Телець

Хоча Телець здається спокійним, але справи йдуть зовсім не так. Коли у нього поганий день або він роздратований чимось, може легко влаштувати скандал, якому не буде кінця. Уродженці знаку люблять, щоб останнє слово залишалося за ними, і дискусії з ними можуть бути справді запеклими. Їм властива впертість: Тельці завжди хочуть досягти свого і довести правоту. Тому з ними важко спілкуватися.

Рак

Розмови з Раком, особливо на теми, пов'язані з різницею світогляду, можуть бути дуже бурхливими. Все тому, що люди під цим знаком зодіаку в першу чергу намагаються переконати інших у своїй правоті, а коли їм це не вдається, вони починають скандалити. Раки "вибухають" через дрібниці і можуть наговорити співрозмовнику багато неприємностей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.