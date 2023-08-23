Названо головних лицемірів за знаком зодіаку: кажуть одне, а роблять інше

Не можна заперечувати, що лицемірство – це риса, якою навряд чи хтось хоче володіти, проте свої справжні почуття ховають за маскою багато людей. За словами астрологів, це пов'язано зі знаком зодіаку. Скорпіони, Леви та Терези часто вдаються до маніпуляцій, через що їх вважають "фальшивими" людьми.

Скорпіон

Скорпіони здаються жорстокими, адже не надто переймаються почуттями інших. Вони приховують свої справжні емоції і намагаються здаватися кращими, ніж є насправді. Вгадати, що на думці у уродженців знаку дуже складно. Навіть найближчі можуть не знати, що діється в душі Скорпіонів і які вони справжні.

Лев

Лицемірство Левів йде перш за все від їхньої незаперечної потреби у увазі, в якій вони ніколи в житті не зізнаються. Цей знак зодіаку потребує визнання 24/7. Він любить, коли світ обертається довкола нього. Уродженці знаку можуть бути лицемірними і обманювати навіть найближчих заради своїх цілей.

Терези

Терези – найбільший зодіакальний лицемір, і цього не можна заперечувати. На вигляд уродженці знаку здаються чуйними людьми, які зроблять все для своїх близьких, але насправді все не так. Терези – майстри брехні та маніпуляцій, які легко встромлять ніж у спину близькій людині. Тож з ними варто бути обережнішими.

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