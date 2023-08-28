Місяць народження вкаже, в якій професії ви досягнете найбільших успіхів: гороскоп
Місяць народження може допомогти вам знайти роботу своєї мрії, яка приноситиме не тільки задоволення, але й солідні гроші. Астрологи стверджують, що кожен знак зодіаку має кілька професій, які відповідають його сильним сторонам і повністю реалізують його потенціал.
Овен: пожежник, спортсмен, урядовець, політик, артист.
Телець: кухар, модельєр, інженер, стиліст, фінансовий консультант.
Близнюки: письменник, журналіст, піарник, продюсер, рекламник.
Рак: спортсмен, викладач, ветеринар, тренер, гінеколог.
Лев: художник, актор, музикант, педагог, власник бізнесу, креативний директор.
Діва: аналітик, детектив, редактор, інженер, письменник, технік, диктор, хірург.
Терези: художник, агент з нерухомості, суддя, юрист, психолог, терапевт, дизайнер інтер'єрів.
Скорпіон: біржовий маклер, юрист, професор, слідчий, інвестор.
Стрілець: підприємець, інженер, стендап-комік, екскурсовод.
Козеріг: голова правління, суддя, юрист, психіатр, продавець.
Водолій: астролог, аналітик, інженер, винахідник, підприємець.
Риби: художник, медсестра, учитель, духовний наставник, кінорежисер, біолог.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.
Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.