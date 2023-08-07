'Магічна' дата 08.08.2023 переверне життя чотирьох знаків зодіаку: ось що на них чекає

8 серпня 2023 року, яке вважають "магічним" через повторення цифр, стане особливою датою для чотирьох уродженців зодіакального кола. Астрологи стверджують, що в житті Тельців, Дів, Терезів і Скорпіонів відбудуться події, які сильно вплинуть на їхнє майбутнє.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельці дізнаються, що таке справжній успіх. Уродженці знаку давно оцінили переваги командної роботи, але тепер у них з'явиться шанс знайти дуже впливових союзників. Це дасть поштовх, необхідний для кар'єрного зростання. Тельців чекає визнання та солідні гроші.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

У Дів день виявиться дуже насиченим, вони зіткнуться з безліччю викликів, які змусять подумати про завтрашній день. Уродженці знаку переглянуть свої пріоритети: дехто зрозуміє, що роботу можна хоч трохи відсунути на другий план заради пошуку кохання, і в них все вийде.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Останнім часом Терези відчували себе трохи розгубленими, але тепер вони отримають відповіді на всі свої запитання. Уродженці знаку можуть зважитись на дуже важливий крок, який визначить їхнє майбутнє. Можливо, йдеться про переїзд, зміну роботи чи шлюб.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони від ранку відчують прилив сил і кинуться підкорювати нові висоти. Вони продемонструють чудові результати на роботі, що не залишиться непоміченим. Уродженці знаку можуть отримати підвищення, водночас зростуть і прибутки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.