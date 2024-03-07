Лайфхаки для красивої герані: як виростити приголомшливі квіти

Герань, незалежно від того, вирощується вона в приміщенні чи в саду, є популярними рослинами, відомими своєю красою та відносно простим доглядом. UAportal розповів про секрети вирощування пишної і яскравої герані.

Вирощування герані з живців

Якщо у вас вже є доросла рослина герані, з якої можна взяти живці, цей метод ідеально підходить для швидкого та ефективного розмноження герані. Виконайте ці прості кроки:

1. Акуратно наріжте стеблові живці довжиною 5-7 см, переконавшись, що на кожному живці є 2-3 листочки.

2. Нанесіть на зрізані кінці стебел тонкий шар подрібненого деревного вугілля.

3. Дайте живцям відпочити на відкритому місці протягом 24 годин.

4. Висадіть живці в добре дренований ґрунт або річковий пісок, уникаючи перезволоження.

5. Підтримуйте температуру близько 20-22 градусів і регулярно поливайте ґрунт, уникаючи попадання води на стебла і листя.

6. Після того, як живці пустять коріння і зміцніють, їх можна пересадити в окремі горщики для подальшого росту.

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Вирощування герані з насіння

Як правило, насіння герані має відмінну швидкість проростання, що робить його чудовим проєктом як для початківців, так і для досвідчених садівників. Ось що вам потрібно зробити:

1. Придбайте насіння герані в місцевому садівничому магазині.

2. Підготуйте добре дренований субстрат, змішавши річковий пісок, торф і землю у співвідношенні 1:1:2.

3. Розпушіть субстрат і ретельно полийте його.

4. Рівномірно розсипте насіння герані по поверхні ґрунту і засипте його шаром 2-3 см того ж субстрату.

5. Акуратно накрийте висаджене насіння плівкою або кришкою, щоб створити вологе середовище.

6. Підтримуйте постійну температуру на рівні 20-22 градусів і періодично знімайте плівку для провітрювання.

7. Поливайте насіння з пульверизатора з дрібнодисперсним туманом, щоб не допустити перезволоження.

8. Приблизно через 1,5-2 місяці ви помітите появу листочків на стеблах – сигнал про те, що саджанці герані розвинулися. На цьому етапі їх можна пересаджувати в окремі контейнери.

9. Після того, як саджанці виростуть і розвинуть вдвічі більше листя, подумайте про те, щоб відщипнути частину листя, щоб стимулювати рясніше цвітіння в майбутньому.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете виростити яскраву і квітучу герань, як живцями, так і насінням.

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