Коли садити редиску за місячним календарем - 2024

Редиска - універсальна та невибаглива городня культура, яку легко вирощувати. Її визначальна перевага - швидкий цикл росту, завдяки чому вже за місяць від посадки можна насолоджуватися свіжим хрусткими коренеплодами.

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Редиска витривала до несприятливих погодних умов. Вона здатна проростати за температури ґрунту всього +2-3°С, а молоді сходи можуть переносити заморозки до -2-3°С. Єдиний стримуючий фактор - довгий світловий день, який викликає передчасне цвітіння і зменшує врожай. Про це пише ТСН.

Час посадки редиски залежить від сорту:

- Ранні сорти можна висівати з настанням стійкого потепління +15-18°С навесні (березень-квітень).

- Середньостиглі краще садити на початку літа (червень).

- Пізні - у серпні-вересні.

- Є навіть зимові сорти, які висівають восени, щоб мати ранній врожай навесні.

Для вирощування ідеальний суглинний ґрунт, хоча підійде й піщаний (але вимагає частішого поливу). Редиску краще садити на високих грядках, попередньо розпушивши та піджививши землю.

Важливо дотримуватися сівозміни і не висівати редиску після інших хрестоцвітних культур (капуста, гірчиця тощо), щоб уникнути хвороб. Добрі попередники - огірки, гарбузи, картопля, бобові, цибулеві.

Регулярне розпушування ґрунту та достатній полив - запорука хорошого врожаю соковитих хрустких коренців!

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно саджати та вирощувати редис.

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