Які останні слова людини перед смертю: онколог розкрив чотири фрази

Життя кожної людини унікальне, але, як стверджує лауреат Пулітцерівської премії письменник та онколог Сіддхартха Мукерджі, більшість людей на смертному одрі вимовляють одну з чотирьох поширених фраз.

За словами Мукерджі, кожна з цих фраз несе в собі важливий урок для повноцінного та успішного життя. Він розповів про це під час вступної промови в Університеті Пенсільванії: "Кожна людина, з якою я стикався в цей момент переходу, хотіла поділитися чотирма речами", пише CNBC.

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За словами онколога, зачасту людина, що помирає, промовляє такі фрази:

Я хочу тобі сказати, що я тебе люблю.

Я хочу тобі сказати, що я тебе прощаю.

Ти скажеш мені, що любиш мене?

Ви б вибачили мені?

Мукерджі пояснює, що люди, які знають про свою близьку смерть, часто висловлюють певну варіацію однієї з цих чотирьох тем. Це свідчить про те, що вони шкодують про те, що не сказали близьким про свої почуття або не вирішили міжособистісні конфлікти раніше.

Дослідник нейроповедінки Дж. Кім Пенберті у своєму блозі для Університету Вірджинії у 2022 році писав, що затаєна образа, невирішена вина та роки, прожиті в страху бути вразливим, можуть призвести до докорів сумління, стресу, поганого психічного здоров'я, а навіть гормонального та імунного дисбалансу, що негативно впливає на особистий та професійний ріст.

"Любов і прощення, смерть і перехід – очікування з вираженням цих почуттів лише відкладає неминуче", - говорить Мукерджі. Він закликає молодих людей серйозно поставитися до цього: "Ви живете в світі, де любов і прощення стали безглуздими, застарілими банальностями... Це слова, над якими люди навчилися сміятися".

Змиритися з тим, що ви заподіяли біль іншій людині, може бути складно. Соціальний психолог Річард Коуден з Програми процвітання людини в Гарвардському інституті кількісних соціальних наук рекомендує виконати чотири кроки для прощення:

Візьміть відповідальність за свої дії. Дозвольте собі відчути негативні емоції, такі як каяття та провина. Просіть вибачення та спробуйте загладити провину. Вчіться на досвіді та рухайтеся далі.

"Може бути незручно визнавати, що ви зробили щось не так, і природно намагатися захистити свою самооцінку, заперечуючи те, що сталося, або шукаючи виправдань своїй поведінці", - сказав Коуден

"Ви можете бути здивовані, наскільки краще ви почуватиметеся, якщо зможете пройти процес прощення себе".

Ви також можете висловити свою вдячність людям, використовуючи їхню "мову любові": відвезіть машину вашого партнера на автомийку без прохання або здивуйте маму квітами. Влаштуйте вечерю з друзями або обійміть когось. Просто скажіть "Я люблю тебе" або "Я ціную тебе".

Але Мукерджі застерігає, що вживаючи слова "любов" і "прощення", важливо робити це щиро.

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