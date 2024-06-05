Які останні слова людини перед смертю: онколог розкрив чотири фрази
Життя кожної людини унікальне, але, як стверджує лауреат Пулітцерівської премії письменник та онколог Сіддхартха Мукерджі, більшість людей на смертному одрі вимовляють одну з чотирьох поширених фраз.
За словами Мукерджі, кожна з цих фраз несе в собі важливий урок для повноцінного та успішного життя. Він розповів про це під час вступної промови в Університеті Пенсільванії: "Кожна людина, з якою я стикався в цей момент переходу, хотіла поділитися чотирма речами", пише CNBC.
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За словами онколога, зачасту людина, що помирає, промовляє такі фрази:
- Я хочу тобі сказати, що я тебе люблю.
- Я хочу тобі сказати, що я тебе прощаю.
- Ти скажеш мені, що любиш мене?
- Ви б вибачили мені?
Мукерджі пояснює, що люди, які знають про свою близьку смерть, часто висловлюють певну варіацію однієї з цих чотирьох тем. Це свідчить про те, що вони шкодують про те, що не сказали близьким про свої почуття або не вирішили міжособистісні конфлікти раніше.
Дослідник нейроповедінки Дж. Кім Пенберті у своєму блозі для Університету Вірджинії у 2022 році писав, що затаєна образа, невирішена вина та роки, прожиті в страху бути вразливим, можуть призвести до докорів сумління, стресу, поганого психічного здоров'я, а навіть гормонального та імунного дисбалансу, що негативно впливає на особистий та професійний ріст.
"Любов і прощення, смерть і перехід – очікування з вираженням цих почуттів лише відкладає неминуче", - говорить Мукерджі. Він закликає молодих людей серйозно поставитися до цього: "Ви живете в світі, де любов і прощення стали безглуздими, застарілими банальностями... Це слова, над якими люди навчилися сміятися".
Змиритися з тим, що ви заподіяли біль іншій людині, може бути складно. Соціальний психолог Річард Коуден з Програми процвітання людини в Гарвардському інституті кількісних соціальних наук рекомендує виконати чотири кроки для прощення:
- Візьміть відповідальність за свої дії.
- Дозвольте собі відчути негативні емоції, такі як каяття та провина.
- Просіть вибачення та спробуйте загладити провину.
- Вчіться на досвіді та рухайтеся далі.
"Може бути незручно визнавати, що ви зробили щось не так, і природно намагатися захистити свою самооцінку, заперечуючи те, що сталося, або шукаючи виправдань своїй поведінці", - сказав Коуден
"Ви можете бути здивовані, наскільки краще ви почуватиметеся, якщо зможете пройти процес прощення себе".
Ви також можете висловити свою вдячність людям, використовуючи їхню "мову любові": відвезіть машину вашого партнера на автомийку без прохання або здивуйте маму квітами. Влаштуйте вечерю з друзями або обійміть когось. Просто скажіть "Я люблю тебе" або "Я ціную тебе".
Але Мукерджі застерігає, що вживаючи слова "любов" і "прощення", важливо робити це щиро.
Раніше фахівці повідомили, які сни люди бачать перед смертю.
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