Передвісники смерті: які сни сняться людям, які от-от помруть

Наукове видання PubMed опублікувало дослідження щодо того, які сновидіння бачать люди перед смертю. Ця наукова робота розкриває вражаючі свідчення.

Дослідження, опубліковане в Journal of Pain and Symptom Management (PMID: 24410369 DOI: 10.1089/jpm.2013.0371), проливає світло на поширеність та зміст сновидінь та бачень, які переживають люди наприкінці життя.

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Дослідники вивчили досвід 66 пацієнтів хоспісу, опитуючи їх про їхні мрії та бачення. Їхні вражаючі результати свідчать про те, що ці явища є не просто вигадками, а й глибоко осмисленими та емоційно зарядженими подіями, які можуть відігравати значну роль у процесі вмирання.

Ось деякі з ключових висновків дослідження:

Більшість пацієнтів хоспісу (86%) мали принаймні один сон або бачення наприкінці життя.

Майже половина цих сновидінь та бачень відбувалися під час сну, а решта - у стані неспання.

Найпоширенішими темами сновидінь та бачень були зустрічі з померлими близькими, а також живими друзями та членами родини.

Сновидіння та бачення з померлими близькими, як правило, були більш втішними, ніж ті, що включали живих людей або інші теми.

Чим ближче пацієнти були до смерті, тим частіше вони повідомляли про втішні сновидіння та бачення з померлими.

Дослідники підкреслюють, що ці сновидіння та бачення можуть мати глибоке значення для вмираючих, надаючи їм розраду, зв'язок з тими, кого вони втратили, і навіть відчуття миру та прийняття.

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