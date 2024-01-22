Що відчуває людина, яка помирає: лікарі назвали це 'приємним процесом'

Лікар Сем Парніа, директор відділу інтенсивної терапії та реанімації в Медичній школі Нью-Йорка в Лангоне, США, вважає, що смерть є приємним досвідом.

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За його словами, люди, які пережили клінічну смерть, часто розповідають про зустрічі з померлими родичами. Однак сам Парніа вважає, що ці переживання не є доказом існування загробного життя, пише Express.

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Фізичний процес смерті, за словами Парніа, є поступовим, а не миттєвим. Він починається зі зменшення кількості кисню в мозку, що призводить до відключення мозкових ланцюгів і втрати свідомості.

Коли серце зупиняється, припиняється кровообіг, і всі життєві процеси в організмі затихають. Цей момент лікарі вважають часом смерті.

Парніа також зазначає, що існує психічний процес, який може змусити тих, хто пережив клінічну смерть, знову прагнути смерті.

"Для більшості людей смерть не є неприємним досвідом. Навіть якщо перед смертю людина відчувала біль, сам процес смерті може бути дуже комфортним, блаженним і мирним", – додав лікар.

Додамо, що група вчених з Данії, Норвегії та Німеччини презентувала результати досліджень, які показали, що перед смертю 87% піддослідних вказали на аномальне відчуття сприйняття часу, 65% повідомляли про підвищення швидкості мислення та про різке загострення почуттів, а 53% опитаних дослідниками мали відчуття виходу з тіла.

Раніше експерти сказали, шо стається з тілом людини після смерті.

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