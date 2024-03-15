В останні хвилини життя у людини з'являється 'погляд смерті'

Джулі МакФадден, 41-річна медсестра госпісу з Лос-Анджелесу, завоювала популярність в Інтернеті завдяки своїй щирій роботі з людьми, які у госпісу очікують на кінець свого життя.

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У нещодавньому відео на YouTube вона поділилася знаннями про "погляд смерті" - поширену ознаку, яка може свідчити про наближення кінця життя.

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За словами Джулі, очі людей, які помирають, часто "застрягають", дивлячись в одну точку, не реагуючи на зовнішні подразники.

"Це явище називається "передсмертний погляд". Людина може дивитися в порожнечу або на щось у кімнаті, не відводячи очей, навіть якщо ви клацнете пальцями перед її обличчям. Іноді вони розмовляють з кимось, кого немає поруч, або на їхніх обличчях з'являється широка усмішка, ніби вони бачать щось прекрасне. Це те, що ми називаємо "поглядом смерті", - пояснює медсестра.

Джулі також розповіла про "видіння кінця життя", коли людина, яка помирає, бачить близьких людей, які вже померли.

"Іноді вони розмовляють з цими людьми прямо перед нами, хоча ми їх не бачимо", - ділиться вона.

Одна з історій, якою поділилася Джулі, стосується старого подружжя, яке прожило разом 70 років. Чоловік, який був на межі життя і смерті, дивився "смертельним поглядом" і мав "видіння кінця життя".

"Він раптом широко усміхався, ніби щось бачив", - згадує Джулі.

Коли вона поговорила з дружиною чоловіка про ці ознаки, та розповіла, що протягом тижня помічала "погляд смерті" кілька разів на день.

Ще більш вражаючим стало те, що чоловік, коли йому вдалося відповісти на питання про те, на що він дивиться, сказав, що це був "Ісус".

"Суть не в тому, що він бачив Ісуса, а в тому, що він був щасливий і усміхався", - підкреслює Джулі.

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Історія набула нового повороту, коли дружина показала медсестрі сімейні альбоми. Виявилося, що тижнем раніше померла сестра чоловіка, але дружина не наважилась розповісти йому про це, щоб не засмутити.

Однак чоловік, усміхаючись, повідомив дружині, що вже знає про смерть сестри, адже вона сама йому про це розповіла.

"У мене мурашки шкірою, коли я згадую цю історію", - зізнається Джулі.

Раніше науковці дізналися, що бачить людина перед смертю.

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