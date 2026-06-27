Як вижити в екстремальну спеку: лайфхаки

Вже завтра прогнози обіцяють зростання температури до аномальних 35–38 °C в більшості регіонів України. Здавалося, що ми щойно пережили холодну зиму в умовах відсутності тепла та електрики. Тепер погода приготувала нове випробування.

Деяким людям насправді подобається трохи спекотна погода час від часу. Але "екстремальна спека", коли температура набагато вища й триває довше, — це зовсім інша справа.

Під час подібних погодних катаклізмів різко зростає кількість викликів швидкої допомоги та звернень до відділень екстреної медичної допомоги щодо захворювань, пов’язаних зі спекою. Немає жодного сумніву, що, починаючи із завтрашнього дня, ми будемо спостерігати подібну картину в багатьох регіонах нашої країни.

Усвідомлення потенційної небезпечності екстремальної спеки

Переважна більшість міжнародних експертних джерел класифікує спекотну погоду як екстремальну, коли температура перевищує 32 °C впродовж двох – трьох днів. Така погода очікується в Україні, починаючи з 28 червня, і триватиме щонайменше до 2 липня.

Окрім температури, експерти враховують "індекс тепла" — показник того, наскільки спекотно відчувається, коли температура повітря поєднується з відносною вологістю. Поєднання тепла та вологості створює додаткове навантаження на людський організм, обмежуючи його спроможність ефективно вивільняти тепло.

При вищій вологості, навіть за нижчої температури може бути утрудненим теплообмін, що збільшує ризик виникнення, так званої, теплової хвороби.

Що таке теплова хвороба?

Спекотна погода може обмежити здатність організму охолоджуватися, що призводить до зневоднення вже за 30 хвилин.

Висока температура повітря також може призвести до теплової хвороби – загальної назви для низки станів, включаючи пітницю, теплові судоми, теплове виснаження та тепловий удар, а також пошкодження мозку та інших органів у серйозних випадках.

Нижче більше про кожний з цих станів:

Пітниця: Коли піт накопичується під шкірою, на таких ділянках, як груди, ліктьові згини, шия або пах, можуть утворюватися червоні скупчення маленьких пухирців, схожих на прищі, що створюють відчуття печіння або поколювання в цих ділянках.

Теплові судоми: Болісні, нападоподібні, мимовільні м'язові спазми можуть виникати, коли тіло перегрівається.

Теплове виснаження: більш важка форма теплової хвороби, це реакція організму на втрату води та мінералів, зазвичай через потовиділення. Воно характеризується сильним потовиділенням; холодною, блідою та липкою шкірою; швидким і слабким пульсом; нудотою; запамороченням, серед інших симптомів. Якщо не вжити невідкладних терапевтичних заходів, теплове виснаження може призвести до теплового удару.

Тепловий удар: Цей небезпечний для життя стан виникає, коли температура тіла підвищується приблизно до 38 °C, і організм втрачає здатність адекватно охолоджуватися за допомогою потовиділення. Інші симптоми включають сплутаність свідомості (змінений психічний стан та безладна мова); гарячу, суху шкіру; нудоту та блювання; рясне потовиділення; судоми; та втрату свідомості. Тепловий удар може бути смертельним, якщо його не лікувати негайно.

Чи є тривала спека більш виснажливою для організму?

Безумовно. Декілька днів поспіль спекотної погоди можуть підвищити ризик зневоднення та порушити електролітний баланс організму (його створюють мінерали, життєво важливі для ключових функцій організму), що ускладнює його відновлення.

Організму легше впоратися зі спекою тривалістю 3–4 години, або протягом одного дня; набагато важче, коли ви переживаєте спеку кілька днів. Надалі ми починаємо почуватися гірше, зменшується бажання пити більше води. Часто з’являються головний біль, запаморочення, або нудота. Це вже є ознакою прогресування теплової хвороби від теплового виснаження до теплового удару.

Чи може людина бути більш схильною до теплової хвороби?

Будь-хто може захворіти на теплову хворобу, але дві групи людей мають суттєво вищий ризик потрапити до відділень екстреної допомоги.

Одна з них — це люди, які працюють на вулиці, такі як фермери, працівники комунальних служб або будівельники, які можуть бути не в змозі залишити свою роботу, щоб перейти в тінь або в приміщення з кондиціонером.

Друга група — це люди похилого віку, особливо ті, хто живе сам у квартирі чи будинку, часто без кондиціонера. Люди похилого віку не так швидко адаптуються до різких перепадів температури, як молодші люди — у деяких випадках хронічні захворювання та певні ліки, які вони приймають, впливають на їхню здатність регулювати температуру тіла, а результати досліджень також вказують на те, що функція потових залоз погіршується з віком.

Будь-хто, хто приймає певні ліки, повинен поговорити зі своїм лікарем про те, як ці ліки можуть вплинути на його/її вразливість під час спеки. Це включає поширені ліки, що використовуються для лікування алергії, підвищеного кров'яного тиску та психічних розладів.

Ліки також можуть втрачати ефективність за високих температур. Наприклад, інсулін може бути менш ефективним, якщо його не зберігати в холодильнику, а епінефрин (EpiPens®), що використовується для лікування алергічних невідкладних станів, може працювати неправильно та постачати менше діючої речовини, якщо його залишити в теплі.

Певні ліки, на кшталт діуретиків, які є поширеними засобами для лікування високого кров'яного тиску, можуть призвести до втрати електролітів, таких як натрій та калій, що може посилювати мінеральний дисбаланс в умовах спеки.

Інші групи високого ризику включають дітей віком до 2 років, які менше пітніють і виділяють більше тепла, ніж дорослі, під час фізичної активності. Ось чому жодної дитини не можна залишати в припаркованому автомобілі навіть з відкритим вікном, оскільки маленькі діти, залишені в розігрітих автомобілях, мають особливо високий ризик теплового удару або навіть смерті.

За статистичними даними, спортсмени, вагітні жінки та соціально ізольовані люди, мають підвищений ризик теплового удару. Так само, як і пацієнти з хронічними захворюваннями, включаючи тих, хто страждає на ожиріння, має захворювання серця або легень, вживає наркотики чи алкоголь, або має інвалідність чи стан, такий як психічні захворювання, порушення кровообігу або діабет.

Найбільш ефективні заходи щодо запобігання небезпечним наслідкам сильної спеки.

Пиття води, інших рідин і напоїв — це обов’язковий перший крок. В спекотну погоду потрібно компенсувати рідину, втрачену з потом, щогодини, щоб запобігти зневодненню.

Не покладайтеся на старі стандарти, такі як вісім склянок води на день, щоб забезпечувати водний баланс – спортсмену, наприклад, знадобиться більше рідини, ніж людині, яка веде малорухливий спосіб життя. Однією з ефективних рекомендацій є використання кольору сечі, щоб оцінити рівень власної гідратації. Якщо ваша сеча насичено-жовта, ваше вживання рідини вже відстає від втрат на 1–2 літри. Якщо ви п'єте достатньо води, ваша сеча має бути прозорою або блідо-жовтою.

Одна з помилок, яку роблять люди, полягає в тому, що вони не задовольняють потребу в натрії, який втрачають, коли пітніють. Сіль — це основний електроліт у вашій крові. Занадто низький рівень натрію може спричинити значні проблеми, включаючи змінений психічний стан і навіть серцево-судинний колапс, серед іншого. Тому радикальні обмеження солі слід полишити на дні, коли не спостерігається спекотної погоди.

Хорошим варіантом поповнення запасів рідини та електролітів є спортивні напої. Вони забезпечують відновлення балансу мінералів, зокрема натрію, який ви не можете отримати лише з питної води. Найкращий спосіб регідратації — не пити спортивний напій як він є, а розбавити його наполовину водою.

Чи потрібно вам залишатися вдома, коли на вулиці надзвичайно спекотно?

Це розумний підхід. Слід максимально уникати цього проміжку часу між 10:30 та 14:00, коли люди найсхильніші до теплового виснаження. У випадку, коли ви змушені перебувати на вулиці посеред дня, необхідно робити часті перерви, заходити у прохолодне приміщення та пити достатньо води.

Також, якщо ви перебуваєте на вулиці, використовуйте сонцезахисний крем; сонячний опік може призвести до закупорювання пор потових залоз, обмежуючи здатність організму охолоджуватися. Сонячний опік, на додаток до інших небезпечних наслідків спеки, може значно погіршити ситуацію.

Що робити, якщо у вас немає кондиціонера або є перебої з постачанням електроенергії?

Слід використовувати можливості відвідування центрів незламності, торговельних центрів, бібліотек чи ресторанів — будь-яких інших приміщень та закладів, де є кондиціювання повітря. Проведення всього кількох годин у кондиціонованому приміщенні може допомогти вашому тілу залишатися прохолодним, коли ви знову опинитеся під впливом високої температури повітря, особливо за одночасно високої його вологістю.

Важливо знати, що електричні вентилятори можуть забезпечити комфорт, але як тільки температура досягне 32 °C, вони вже не запобігають тепловому виснаженню. Інші поради включають прийняття прохолодних ванн або душу та уникнення використання печей або духовок для підтримки нижчої температури в приміщенні.

Що слід одягати в сильну спеку?

Вільний одяг залишає простір для циркуляції повітря під ним і дозволяє виділятися поту, а капелюх з вентиляцією допоможе вивільнити вологу.

Одяг світлого кольору відбиває сонце та теплові промені. У пустельних умовах багато людей носять широкі білі халати. Це краще прохолоджує, ніж виходити на вулицю в шортах і футболці. По можливості носіть одяг із захистом від ультрафіолету, оскільки він блокує тепло та запобігає впливу ультрафіолету, додає він.

Як дізнатися, чи спека починає впливати на ваш організм?

Існує низка ранніх ознак того, що ви перебуваєте у небезпеці, включаючи головний біль, пітливість, втому, запаморочення та нудоту. Поширеною є хибна думка, що наявність пітливості убезпечує від теплового удару. Насправді, у більшості випадків цього ускладнення постраждалі продовжують пітніти.

Що робити, якщо у вас або у вашої близької людини є ознаки та симптоми теплового удару?

Надзвичайно важливо бути пильними та обізнаними щодо симптомів цього небезпечного для життя стану.

Він проявляється підвищенням температури тіла понад 38 °C; гарячою, червоною, сухою або вологою шкірою; швидким, сильним пульсом; сплутаністю свідомості тощо. Якщо ви помітили, що хтось відчуває або повідомляє про симптоми теплового удару, негайно зателефонуйте 103 або 112.

Відведіть людину в тінисте або найпрохолодніше місце, яке ви можете знайти. Використовуйте будь-які доступні засоби, щоб допомогти людині охолонути, будь то енергійне обмахування віялом; розміщення прохолодних вологих тканин під пахвами, в паху, на голові та шиї; занурення у ванну з холодною водою; прикладання до шкіри пластикових пляшок з охолодженою водою, або обприскування водою з садового шланга.

Не залишайте людину саму.

Контролюйте температуру тіла та продовжуйте охолоджувати її, доки вона не знизиться до менше ніж 38 °C.

Як підготуватися до екстремальної спеки?

По-перше, слідкуйте за прогнозом погоди. Сьогодні надійні метеорологічні прогнози доступні на всіх інформаційних каналах.

Забезпечте себе достатньою кількістю їжі та води, щоб уникнути зайвих виходів назовні. Поговоріть зі своїм лікарем щодо коригування прийому медикаментів та інших необхідних лікувальних процедур.

Будьте на зв’язку з рідними та близькими. За можливості переїдьте до приміщення, яке має кондиціонування повітря та стабільне енергопостачання.

За високої температури зовнішнього повітря щільно закривайте вікна та двері, що може допомогти зберегти прохолоду у вашій оселі.