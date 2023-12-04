Як відновити колір почорнілого порцелянового посуду: перевірені методи

Порцеляновий посуд славиться своїм вишуканим зовнішнім виглядом, але збереження його первісного вигляду з часом може виявитися непростим завданням. З роками ці тарілки та чашки можуть потемніти, що ставить власників будинків перед дилемою, як повернути їм сяючий блиск, не вдаючись до агресивних хімічних засобів.

Існує кілька делікатних, але ефективних методів, якими можна скористатися для відновлення блиску почорнілого порцелянового посуду. На жаль, миючий засіб не завжди гарантує видалення стійких плям. UAportal підготував інші надійні альтернативи.

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Харчова сода

Одним із виняткових засобів для видалення нальоту та бруду з порцелянового посуду є харчова сода. Цей простий, але чудовий кухонний інгредієнт довів свою ефективність у відбілюванні тарілок і чашок, повертаючи їм колишню чистоту, не завдаючи при цьому жодної шкоди.

Оцет і хлорид натрію

Для отримання не менш вражаючого результату зверніть увагу на силу суміші, що складається з оцту і хлориду натрію. Ця потужна комбінація діє швидко, усуваючи темний наліт і оновлюючи порцелянові поверхні. Цей метод є безпечним і підтримує довговічність вашого крихкого посуду.

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