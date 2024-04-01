Як зробити ґрунт родючим за допомогою кісткового борошна

Кісткове борошно слугує альтернативою гумусу, ефективно оживляючи навіть виснажений ґрунт та покращуючи його родючість. UAportal розповів детальніше про особливості такого борошна, його переваги та способи оптимального використання для збагачення землі.

Виготовлене з подрібнених кісток великої рогатої худоби, кісткове борошно має вигляд жовтуватого порошку. Його найбільша перевага полягає у високому вмісті фосфору – важливого макроелемента, необхідного для сильного росту садових культур.

Кісткове борошно, яке досвідчені садівники називають фосфороазотином, містить безліч поживних речовин, що сприяють підвищенню родючості ґрунту та покращують розвиток рослин. У його складі ви знайдете азот, калій, кальцій, магній, залізо, цинк, натрій, активні речовини та тваринні жири, які живлять і збагачують ґрунт.

Переваги внесення кісткового борошна в ґрунт численні. По-перше, високий вміст фосфору відіграє ключову роль у формуванні здорової кореневої системи, підвищенні стійкості до температурних коливань і хвороб, а також у значному збільшенні врожайності овочів. Крім того, повільне розкладання кісткового борошна в ґрунті забезпечує тривале вивільнення поживних речовин, забезпечуючи культурам необхідне живлення протягом тривалого періоду. Також, його внесення підвищує загальну родючість ґрунту та покращує його структуру, компенсуючи попередні збіднені та виснажені умови.

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Внесення кісткового борошна в ґрунт – це легкий процес. Для досягнення оптимальних результатів рекомендовано вносити 200 грамів на квадратний метр. З приходом весни ви можете посипати кісткове борошно на ґрунт після поливу або змішати його з ґрунтом під час посадки, щоб забезпечити добре поєднання. Осіннє внесення передбачає рівномірний розподіл добрива по всій ділянці перед перекопуванням ґрунту.

Щоб отримати максимальну користь від добрива з кісткового борошна, його можна змішувати з азотними добривами або додавати в компост разом з гноєм або перегноєм. Для тих, хто шукає альтернативний варіант, кісткове борошно можна використовувати як рідке добриво.

Змішавши 500 грамів кісткового борошна з відром води і залишивши суміш настоюватися протягом семи днів, ви отримаєте потужний розчин. Розведіть цю суміш водою у співвідношенні 1:19, перш ніж використовувати її для кореневого підживлення в процесі вирощування.

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