Як перевірити якість меду: 3 лайфхаки від досвідчених господинь

Купуючи мед, важливо переконатися в його якості. UAportal розповів, що дотримуючись кількох простих методів, споживачі можуть оцінити справжність продукту.

Ложковий тест

Одним з простих методів оцінки продукту є ложковий тест. Коли ложку занурюють у мед і тримають вертикально, якісний продукт прилипає до неї і повільно стікає.

Читайте також: Діти будуть в захваті: Як приготувати корисний та оригінальний сніданок

Водний тест

Ще одним простим методом оцінки якості меду є водний тест. Додавши столову ложку в склянку з водою, можна спостерігати, чи осяде він на дно у вигляді грудочки, що є показником чистого меду. Однак, якщо він швидко розчиняється, це може означати, що він нижчої якості і був розбавлений водою або іншими речовинами.

Випробування полум'ям

Тест полум'ям – це простий метод перевірки меду. Якщо вмочити у нього сухий сірник і вдарити ним об сірникову коробку, то чистий мед дозволить сірнику легко запалитися, а полум'я залишиться на меді. Цей тест допомагає людям виявити будь-яку додану вологу або домішки.

Радимо вам звернути увагу на рецепт рататую в перцях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!