Швидко та смачно: як приготувати рататуй в перцях
Не знаєте, що приготувати на вечерю? Якщо ви хочете скуштувати смачну страву, проте не витративши на її приготування багато часу та зусиль, то ми пропонуємо вам чудовий рецепт рататуя в перцях.
Видання Shuba поділилося цим рецептом. Ви точно полюбите солодкий перець, начинений класичним прованським овочевим рагу рататуй.
Ця страва також є корисною, оскільки основним інгредієнтом є болгарський перець, який вважається відмінним джерелом вітамінів та поживних речовин – вітаміни А, С, Е, В2 і В6, фолієва кислота, харчові волокна, пантотенова кислота та калій.
Інгредієнти:
- Солодкий перець – 4 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Кабачки – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Печериці – 8 шт.
- Томати – 2 шт.
- Зубчики часнику – 4 шт.
- Сіль – за смаком.
- Чорний перець – за смаком.
- Оливкова олія - 40 мл.
- Твердий сир - 80 г.
- Зелень.
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Приготування:
- Помийте, обсушіть і наріжте кубиками всі овочі. У перців видаліть серцевину, а цибулю з часником подрібніть.
- Розігрійте сковороду з олією, обсмажте цибулю, додайте гриби. Через декілька хвилин додайте кубики всіх овочів, часник, зелень, посоліть, поперчіть і тушкуйте протягом 10 хвилин.
- Начиніть перці овочевою масою. Посипте зверху твердий сир. Запікайте в розігрітій духовці до 180 градусів близько 30 хвилин.
- Готові перці полийте соусом, що утворився при запіканні.
Смачного!
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