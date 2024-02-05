Як приготувати мигдалеве борошно: Кулінарні лайфхаки

Дізнайтеся про ефективні способи приготування мигдалевого борошна за допомогою простих технік та звичайних кухонних інструментів. UAportal розповів, як зробити борошно, яке стане альтернативою магазинним варіантам.

Метод бланшованого мигдалю

Спочатку необхідно бланшувати мигдаль, щоб зняти з нього шкірку. Горіх слід покласти в киплячу воду приблизно на 60 секунд, а потім перекласти в миску з крижаною водою. Після охолодження шкірка повинна легко зніматися.

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Ретельно обсушіть мигдаль чистим рушником, потім подрібніть горіхи в кухонному комбайні до консистенції борошна. Отримане мигдальне борошно можна зберігати в герметичному контейнері в темному прохолодному місці для подальшого використання в кулінарії.

Метод заморожування

Зручний спосіб зробити мигдалеве борошно – заморозити і подрібнити мигдаль. Достатньо покласти мигдаль у морозильну камеру на кілька годин, щоб він підмерз, далі перекладіть його в кухонний комбайн або блендер і подрібніть до стану борошна. Заморожування мигдалю не тільки полегшує його подрібнення, але й допомагає запобігти вивільненню олій.

Метод замочування

Сирий мигдаль слід замочити у воді на ніч, щоб розм'якшити його. Після цього мигдаль слід відцідити і викласти на кухонний рушник, щоб він повністю висох.

Сухий мигдаль можна подрібнити на борошно за допомогою кухонного комбайна або блендера. Цей метод не тільки полегшує подрібнення мигдалю, але й видаляє ферменти, що перешкоджають перетравленню горіхів.

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