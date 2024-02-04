Готуємо піцу з мівіни: швидкий рецепт для ситного обіду (відео)

Вермішель швидкого приготування – знайомий всім продукт. Однак у нього є "несподівані можливості".

Відео дня

Кулінарні експерти з каналу YumMakers запропонували спробувати приготувати з мівіни швидку піцу. Вермішель у цьому випадку слугуватиме для основи вашої страви.

Все що вам потрібно – це пачка мівіни, соєвий соус, три яйця, паприка та будь-яка начинка для піци. Це можуть бути заморожений мікс овочів, або улюблені ковбаски та сир.

Читайте також: Який маринад для шашлику зробить його соковитим і м’яким: поради з приготування

Як приготувати піцу з мівіни:

Вермішель швидкого приготування потрібно залити окропом на 1-2 хвилини та процідити. Додайте у вермішель три яйця й гарно перемішайте, потім всипте ложку паприки, додайте столову ложку соєвого соусу. Знову перемішайте.

Розігрійте антипригарну сковорідку й додайте столову ложку олії. Зверху вилийте "тісто" з мівіни й накрийте кришкою. Через 5-6 хвилин зніміть кришку зі сковорідки, викладіть на широке блюдо тісто підсмаженою стороною догори та поверніть його на сковорідку, але тією стороною, яка не була обсмажена.

Зверху викладіть вподобану вами начинку, присипте натертим твердим сиром й накрийте кришкою. Смажте, поки сир не розплавиться. Піца готова, смачного!

Радимо також звернути увагу на рецепт сирників з карамельним соусом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!