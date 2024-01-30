Рецепт сирників з карамельним соусом, які получаються завжди

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За цією рецептурою сирники завжди виходять. А з карамельним соусом, це щось чудове! Вам сподобається, все легко, просто та смачно.

Сирники розрахунок на 15 шт

500 г сиру (жирністю 5%)

50 г яйця (1 шт.)

40 г жовтка (2 шт.)

20 г цукру (1 ст. л.)

дрібка солі

50 г борошна (2 ст. л. з гіркою)

100 г (4 ст. л. з гіркою, для паніровки)

Карамельний соус:

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

100 г вершків (4 ст. л., жирність 30%)

50 г молока, що згущує|згущає| (2 ст. л.)

75 г вершкового масла (жирність 82%)

дрібка солі

Приготуйте сирники:

Перетріть сир через сито.

Додайте до сиру цукор, борошно, сіль, яйце та жовтки. Перемішайте до однорідності.

Присипте робочу поверхню борошном для паніровки.

Візьміть частину сирної маси і сформуйте кульку. Плюсніть його, обваляйте в борошні і за допомогою ножа сформуйте "шайбу". Сформуйте таким чином усі сирники.

Розігрійте сковорідку з олією і обсмажте сирники з обох боків.

Викладіть готові сирники на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.

Приготуйте карамельний соус:

Прогрійте вершки зі згущеним молоком до упрівання.

Відправте в сотейник цукор і доведіть його до темно-коричневої карамелі.

Влийте в карамель тонким струмком вершки зі згущеним молоком, постійно помішуючи лопаткою.

Перелийте масу в чашу блендера, додайте|добавляйте| сіль|соль|, вершкове масло|мастило| і пробийте.

Заберіть соус у холодильник на кілька годин, щоб він став щільнішим.

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