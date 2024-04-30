Як правильно доглядати за абрикосовим деревом

Догляд за абрикосовим деревом має важливе значення для забезпечення гарного врожаю. UAportal підготував прості та ефективні методи, які допоможуть вам у цьому.

Кількість води

Щоб абрикосове дерево активно цвіло і плодоносило, дуже важливо забезпечити його достатньою кількістю води. Протягом вегетаційного періоду дерево слід глибоко поливати щонайменше раз на тиждень, особливо в умовах нестачі опадів.

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Така практика сприятиме розвитку здорових плодів завдяки створенню міцної кореневої системи. Також важливе мульчування навколо основи дерева, щоб утримувати вологу і запобігати випаровуванню води.

Вибір сонячного місця

Ще один важливий лайфхак, який допоможе абрикосовому дереву процвітати – це посадити його на сонячному місці. Абрикосові дерева потребують повного сонячного освітлення, щоб максимізувати плодоношення. Це сприятиме оптимальному фотосинтезу, що призведе до інтенсивного цвітіння і врожаю.

Послідовна обрізка і проріджування

Регулярна обрізка і проріджування абрикосового дерева необхідні для сприяння активному цвітінню і розвитку плодів. Обрізка будь-яких мертвих або зламаних гілок стимулює новий ріст і покращує циркуляцію повітря по всьому дереву.

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