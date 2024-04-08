Не допускайте цієї помилки: що не можна класти в лунку при посадці картоплі

При посадці картоплі багато дачників додають певні підживлення у лунку. Це чудова стратегія, яка збільшує шанси на гарний урожай. Однак варто пам’ятати, що не всі добрива є ефективними для цієї мети.

Деякі засоби можуть призвести до отримання урожаю дрібних бульб замість великих овочів. Тому слід обережно підходити до питання внесення добрив у лунку, пише ProstoWay.

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Яку часту та неприпустиму помилку допускають багато дачників

Додавання деревного попелу у лунки при посадці картоплі є популярним методом, але це може бути не найкращою ідеєю.

Це природне добриво містить велику кількість кальцію, який може перешкоджати засвоєнню картоплею необхідного для неї калію, що призводить до зниження її крохмалистості та росту дрібних бульб.

Це особливо актуально для лужних ґрунтів, оскільки деревна зола найкраще підходить для кислих ґрунтів.

Також, уникайте використання свіжого гною, оскільки він сприяє швидкому росту листя, але не допомагає формуванню самих бульб.

Нагадаємо, раніше городники назвали рослини, на місці яких не варто садити картоплю.

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