Як зробити добрива для рослин з підручних засобів: 5 корисних порад

Підтримка здорових і квітучих кімнатних рослин є пріоритетом для багатьох дбайливих господинь. UAportal розповів, що хоча зазвичай використовуються комерційні добрива, варто вивчити альтернативні, натуральні засоби, які можуть дати чудові результати без використання хімікатів.

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Кавова гуща

Після того, як ви випили чашечку кави, не поспішайте викидати залишки гущі. Замість цього, використовуйте її як натуральне добриво для ваших рослин. Просто змішайте залишки кавової гущі з ґрунтом – це збагатить консистенцію і сприятиме здоровому росту ваших квітів.

Цибулевий настій

Лушпиння цибулі має корисні властивості для рослин. Щоб створити збагачувальне добриво, зберіть його, додайте води і кип'ятіть суміш на плиті близько 15 хвилин. Після охолодження та проціджування настою ви отримаєте потужне добриво, готове для підживлення ваших домашніх квітів.

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Фруктові залишки

Перш ніж викидати шкірки цитрусових або бананів, подумайте про те, щоб використовувати їх як натуральні добрива. Дрібно наріжте шкірки та замочіть їх у гарячій воді. Через добу процідіть рідину, щоб отримати настій, який можна використовувати для підживлення рослин.

Цукор

Цукор також може слугувати ефективним добривом. Щоб створити добриво, розчиніть 1 чайну ложку цукру в склянці води. Вносьте цей розчин у ґрунт вашої рослини щотижня протягом місяця.

Акваріумна вода

Воду з акваріума можна використовувати як природне добриво протягом весняних і ранніх літніх місяців. Багата на різноманітні сполуки, життєво важливі для рослин, ця вода є корисним джерелом поживних речовин.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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