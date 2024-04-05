Як отримати максимальний врожай цибулі: поради городників

UAportal підготував вичерпні поради для досягнення гарного врожаю цибулі. Вирощування цієї культури вимагає уваги до кожної дрібниці.

Сорт цибулі

Якщо ви плануєте зібрати великий урожай, важливо правильно підібрати сорти цибулі. Рекомендується вибирати різні види на основі розміру головки, смакових якостей та придатності до конкретних умов вирощування у вашому регіоні. Ретельний аналіз і вибір правильних сортів може гарантувати щедрий урожай цибулі.

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Сонячне світло та ґрунт

Для гарного врожаю важливо забезпечити цибулю достатньою кількістю сонячного світла і добре дренованим ґрунтом. Дуже важливо, щоб місце, обране для посадки рослини, щодня одержувало щонайменше 6-8 годин сонячного світла.

Ґрунт повинен бути багатим на органічні речовини, які підтримують здоровий ріст цибулі. Правильний рівень рН також має велике значення для успішного росту цибулі, ідеальним є близько 6,0-7,5.

Правильна техніка посадки

Цибулю-сіянку слід висаджувати приблизно на 1 сантиметр в глибину ґрунту і на відстані 4-6 сантиметрів одна від одної. Забезпечення достатнього простору між рослинами гарантує здоровий розвиток головки. Крім того, однакова глибина посадки для всіх цибулин сприяє рівномірному росту.

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