Як натерти буряк і не забруднити руки: 5 корисних порад

Натирання буряка на тертці може бути брудною справою, але з правильними методами вона не повинна бути такою. UAportal підготував поради, які допоможуть не забруднити руки.

Кухонний комбайн

Коли справа доходить до того, щоб натерти буряк на тертці, не забруднивши руки, одним з найкращих способів є використання кухонного комбайна. Просто почистіть буряк і наріжте його на шматочки. Потім використовуйте насадку для терки, без жодного безладу.

Використання терки з ручкою

Ще один корисний спосіб натерти буряк на тертці, не забруднивши руки, – це скористатися коробчастою теркою з ручкою. Натертий буряк буде падати прямо в миску, зберігаючи ваші руки чистими.

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Одноразові рукавички

Для того, щоб зберегти руки чистими під час натирання буряка вручну, одноразові рукавички можуть бути неймовірно корисними. Вам просто потрібно надіти їх перед тим, як почати терти, а потім зняти, коли закінчите.

Використання мандолінорізки

Ще один ефективний спосіб натерти буряк на тертці, не забруднивши руки, – за допомогою терки-мандоліни. Лезо слід налаштувати на потрібну товщину, щоб отримати ідеально натертий овоч в найкоротші терміни.

Заморожування буряка

Один з нетрадиційних, але ефективних способів натерти буряк, не забруднивши руки, полягає в тому, щоб спочатку заморозити його. Коли він заморожений, його набагато легше натерти на тертці, гарантуючи, що протягом усього процесу пальці залишаться чистими.

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