Спробуйте на сніданок: рецепт рум'яного лаваша з соковитою начинкою

На кожній кухні зазвичай можна знайти тонкий лаваш. Він рятує нас від раптового голоду або коли не хочеться довго стояти біля плити. З лавашем можна швидко приготувати різні страви, і вони практично завжди виходять смачними.

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Разом із "На пенсії" ми розповімо, як з лаваша приготувати на сніданок ситні трубочки з начинкою. Ваші близькі будуть чекати на них біля плити.

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Як приготувати трубочки з лаваша з начинкою

Нам знадобиться:

лаваш — 2 шт.;

сир твердий — 300 г;

яйця варені — 3 шт.;

яйця сирі — 2 шт.;

цибуля зелена — за смаком;

сметана — 1,5 ст. л.;

майонез — 1,5 ст. л.;

молоко — 80 мл;

олія — для смаження.

Приготування:

З початку займіться начинкою. Очистіть варені яйця і натріть їх на крупній тертці, сир – на дрібній, а зелену цибулю – дрібно наріжте. Висипте всі подрібнені інгредієнти в миску, додайте сметану та майонез і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Розкладіть листи лавашу на столі, наріжте їх на широкі смуги, розподіліть начинку по кожній і скрутіть в трубочки. У мисці збийте яйця з молоком, додайте трохи солі й змішайте. Нагрійте сковороду, занурте трубочки в кляр і обсмажте з усіх боків до золотистої скоринки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 смачних начинок для лаваша.

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