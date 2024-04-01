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Спробуйте на сніданок: рецепт рум'яного лаваша з соковитою начинкою

Анастасія Крищук

Спробуйте на сніданок: рецепт рум'яного лаваша з соковитою начинкою

На кожній кухні зазвичай можна знайти тонкий лаваш. Він рятує нас від раптового голоду або коли не хочеться довго стояти біля плити. З лавашем можна швидко приготувати різні страви, і вони практично завжди виходять смачними.

Разом із "На пенсії" ми розповімо, як з лаваша приготувати на сніданок ситні трубочки з начинкою. Ваші близькі будуть чекати на них біля плити.

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Як приготувати трубочки з лаваша з начинкою

Нам знадобиться:

  • лаваш — 2 шт.;
  • сир твердий — 300 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • яйця сирі — 2 шт.;
  • цибуля зелена — за смаком;
  • сметана — 1,5 ст. л.;
  • майонез — 1,5 ст. л.;
  • молоко — 80 мл;
  • олія — для смаження.

Приготування:

  1. З початку займіться начинкою. Очистіть варені яйця і натріть їх на крупній тертці, сир – на дрібній, а зелену цибулю – дрібно наріжте.
  2. Висипте всі подрібнені інгредієнти в миску, додайте сметану та майонез і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Розкладіть листи лавашу на столі, наріжте їх на широкі смуги, розподіліть начинку по кожній і скрутіть в трубочки.
  4. У мисці збийте яйця з молоком, додайте трохи солі й змішайте.
  5. Нагрійте сковороду, занурте трубочки в кляр і обсмажте з усіх боків до золотистої скоринки.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 смачних начинок для лаваша.

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