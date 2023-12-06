Топ-5 смачних начинок для лаваша: ідеї для господинь

Коли час підтискає, а вам потрібно швидко вгамувати голод сім'ї, лаваш може стати вашим справжнім рятівником. Достатньо лише намазати лаваш смачною начинкою, згорнути його в рулет і розрізати на шматочки – і ви отримаєте чудову закуску, готову до подачі на стіл в найкоротші терміни.

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Можливості начинок для лаваша неймовірно різноманітні. UAportal ділиться з вами п'ятьма найбільш апетитними варіантами.

1. Сирно-томатна начинка

У миску наріжте соковиті помідори та змішайте їх з нарізаним кубиками сиру. Додайте трохи майонезу і перемішайте, поки суміш не стане однорідною. Викладіть цю апетитну начинку на лаваш і скрутіть його рулетом.

2. Грибна та куряча начинка

Обсмажте гриби та курку на сковороді до повної готовності. Змішайте гриби з дрібно нарізаною цибулею і невеликою кількістю майонезу. Викладіть цю смачну суміш на лаваш, скрутіть його в рулет.

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3. Начинка зі шпротів

Відкриваємо банку зі шпротами, видаляємо кістки та нарізаємо їх невеликими шматочками. Змішайте шпроти з подрібненими вареними яйцями та цибулею. Заправте суміш щедрою кількістю майонезу, доки вона не стане однорідною. Нанесіть цю смачну начинку на лаваш, а потім вправно скрутіть його в апетитний рулет.

4. Сирно-трав'яна начинка

Змішайте вершковий сир зі свіжою подрібненою зеленню, додавши дрібку солі та перцю за смаком. Викладаємо цю чудову сирну суміш на лаваш, щільно згортаємо його і насолоджуємося смаком.

5. Начинка з крабових паличок

Дрібно наріжте крабові палички та змішайте їх з нарізаними огірками та вареними яйцями. Посоліть і поперчіть, а потім щедро змастіть суміш майонезом, створюючи гармонійне поєднання. Нанесіть цю апетитну начинку на лаваш і скрутіть його в рулет.

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