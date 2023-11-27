Сподобається навіть тим, хто не любить цей овоч: Як приготувати деруни з гарбуза

Гарбуз відомий своїми корисними властивостями, але деякі люди можуть не переносити його неповторний смак. Однак, цей рецепт гарбузових дерунів може змінити їхнє ставлення до цього овоча.

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Цей рецепт може стати справжньою смакотою, особливо у поєднанні зі сметаною та свіжою зеленню. Отже, навіть ті, хто раніше не був прихильником гарбуза, можуть насолоджуватися смачною та оригінальною стравою, пише prostoway.

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Інгредієнти:

0,5 кг очищеного гарбуза

2 цибулі

2-3 зубчики часнику

1-2 яйця

4-5 ст. л. борошна

Сіль, перець

Олія для смаження

Приготування:

Натерти гарбуз та цибулю на велику тертку, а часник – на малу. Додати яйця, борошно, сіль та перець до тертого гарбуза і цибулі. Ретельно змішати. Ложкою викладати суміш на розігріту сковороду з олією, формуючи деруни. Випікати на помірному вогні до отримання рум'яної скоринки з обох боків. Викласти гарбузові деруни на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію. Подаємо на тарілку та прикрашаємо за смаком.

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