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Рецепти

Швидка та ситна вечеря на всю родину: як приготувати ліниві пиріжки

Ігор Романько

Як зробити ліниві пиріжки з різними начинками

Хто не любить сирні пиріжки? Але іноді на їх приготування просто немає часу. Ось тут на допомогу приходять ліниві сирні пиріжки! Готуються вони дуже швидко і просто.

На сайті noviydoctor.com поділились рецептом базових лінивих сирних пиріжків. Подавайте пиріжки гарячими зі сметаною, соусом або просто так.

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Інгредієнти:

  • 1 склянка кефіру або йогурту
  • 1 яйце
  • 2 склянки борошна
  • 1 чайна ложка соди
  • 1/2 чайної ложки солі
  • 200 г сиру (будь-якого)

Приготування:

  1. Змішайте кефір або йогурт з яйцем.
  2. Додайте борошно, сіль і соду, замісіть тісто.
  3. Сир натріть на тертці або наріжте дрібними кубиками.
  4. З тіста зробіть кульки, розкачайте їх в коржики.
  5. На кожен коржик покладіть начинку, защипніть краї.
  6. Обсмажте пиріжки на сковороді з олією до золотистого кольору.

А які начинки для лінивих сирних пиріжків любите ви?

Ось кілька ідей:

  • Фрукти (яблука, груші, банани)
  • Ягоди (малина, чорниця, полуниця)
  • Сухофрукти (родзинки, курага)
  • Зелень (кріп, петрушка)
  • М'ясо (відварна курка, шинка)
  • Гриби

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