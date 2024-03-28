Швидка та ситна вечеря на всю родину: як приготувати ліниві пиріжки
Хто не любить сирні пиріжки? Але іноді на їх приготування просто немає часу. Ось тут на допомогу приходять ліниві сирні пиріжки! Готуються вони дуже швидко і просто.
На сайті noviydoctor.com поділились рецептом базових лінивих сирних пиріжків. Подавайте пиріжки гарячими зі сметаною, соусом або просто так.
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Інгредієнти:
- 1 склянка кефіру або йогурту
- 1 яйце
- 2 склянки борошна
- 1 чайна ложка соди
- 1/2 чайної ложки солі
- 200 г сиру (будь-якого)
Приготування:
- Змішайте кефір або йогурт з яйцем.
- Додайте борошно, сіль і соду, замісіть тісто.
- Сир натріть на тертці або наріжте дрібними кубиками.
- З тіста зробіть кульки, розкачайте їх в коржики.
- На кожен коржик покладіть начинку, защипніть краї.
- Обсмажте пиріжки на сковороді з олією до золотистого кольору.
А які начинки для лінивих сирних пиріжків любите ви?
Ось кілька ідей:
- Фрукти (яблука, груші, банани)
- Ягоди (малина, чорниця, полуниця)
- Сухофрукти (родзинки, курага)
- Зелень (кріп, петрушка)
- М'ясо (відварна курка, шинка)
- Гриби
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