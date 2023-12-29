Як приготувати надзвичайно пухкий та ніжний омлет з сиром: швидкий рецепт

Омлет – це смачний і ситний сніданок, який можна приготувати за лічені хвилини. Однак звичайний омлет на сковороді може швидко набриднути. Тому ми пропонуємо вам рецепт пухкого і ніжного омлету з сиром у духовці.

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Рецептом поділились на сайті "1 хвилина". Для того, щоб омлет вийшов пишним, важливо не перебивати яйця з молоком. Просто змішайте їх до однорідності. Якщо ви хочете, щоб омлет був більш насиченим, додайте в нього ковбасу, гриби, болгарський перець, томати або інші інгредієнти за смаком.

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Інгредієнти:

Яйця - 8 шт

Молоко - 400 мл

Твердій сир - 50 г

Вершкове масло - 30 г

Сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

У глибокій мисці збийте яйця з сіллю і перцем. Додайте молоко і добре перемішайте. Натріть сир на дрібній тертці і додайте до яєчно-молочної суміші. Змастіть форму для випікання вершковим маслом і перелийте омлет. Випікайте омлет у розігрітій духовці при температурі 190 градусів 30-35 хвилин. За бажанням готовий омлет можна посипати дрібно нарізаною зеленню.

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