Як нарізати цибулю без сліз: 4 корисні лайфхаки

Коли справа доходить до нарізання цибулі, є кілька ефективних порад і підказок, які допоможуть зробити це без сліз. Від використання правильних інструментів до підготовки цибулі перед нарізкою – UAportal розповів, як це зробити.

Використання гострого ножа

Одна з корисних порад, як нарізати цибулю без сліз, полягає у використанні гострого ножа. Він допоможе нарізати цибулю більш ефективно, вивільняючи менше подразливого газу, який викликає сльози.

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Охолодження цибулі

Ще одна ефективна порада – охолодити цибулю перед нарізкою. Це допомагає зменшити виділення подразливого газу, мінімізуючи ймовірність появи сліз. Помістивши цибулю в холодильник на 30 хвилин перед нарізкою, ви зробите процес легшим.

Нарізання під проточною водою

Корисною порадою є також промивання цибулі під проточною водою. Цей метод допомагає змити подразливий газ, зменшуючи ймовірність сліз. Також корисно тримати поруч миску з водою, щоб споліскувати цибулю під час нарізання, щоб ще більше зменшити виділення газу.

Належна вентиляція

Ще одна ефективна порада – забезпечити належну вентиляцію на кухні. Відчинення вікон або використання вентилятора може допомогти розвіяти запах і зменшити ймовірність сльозотечі.

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