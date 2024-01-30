Як приготувати рис, щоб він був розсипчастим: правильна технологія

Всі ми знаємо, як важко правильно приготувати ідеальний рис. Адже він може бути і розсипчастим, і клейким, і навіть кашоподібним.

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Мрієте про розсипчастий рис, який буде доповнювати будь-яку страву? Завдяки цьому простому рецепту з YouTube-каналу Alina FooDee ви зможете легко його приготувати. За бажанням, можна додати до рису спеції, трави або овочі.

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Інгредієнти:

Рис - 400 г (2 чашки)

Вода - 600 г (3 чашки) (співвідношення рису до води 1:1,5)

Сіль

Вершкове масло - 40-70 г (можна замінити рослинним)

Приготування:

Добре промийте рис у холодній воді до прозорості. Перекладіть у друшляк, щоб стекла вода. Розтопіть вершкове масло у сковороді. Викладіть рис і обсмажуйте 2-4 хвилини, перемішуючи, щоб кожна рисинка покрилася маслом. Посоліть за смаком. Залийте рис водою, накрийте сковороду кришкою, зменшіть вогонь і варіть 20-30 хвилин до повної готовності рису. Не піднімайте кришку, щоб волога не випаровувалась. Готовий рис перемішайте і подавайте на гарнір.

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