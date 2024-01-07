Як приготувати тушковану картоплю з м'ясом: найкращий рецепт
Тушкована картопля з м'ясом – це проста і водночас дуже смачна страва, яка підійде для сімейного обіду або вечері. Для тушкованої картоплі з м'ясом краще використовувати шийну частину свинини або вирізку.
Щоб м'ясо швидше стало м'яким, його можна попередньо замаринувати в соєвому соусі, лимонному соку або оцті. Для більш насиченого смаку можна додати в страву інші спеції, наприклад, коріандр, мускатний горіх, паприку. Страву можна подавати з маринованими або свіжими овочами, зеленню. Рецептом поділились на сайті espreso.tv.
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Інгредієнти:
- Картопля - 500 г
- Свинина - 350 г
- Вода - 300 мл
- Морква - 0,5 шт.
- Часник - 2 зубчики
- Томатна паста - 1 ст. л.
- Олію - 2 ст. л.
- Чебрець сушений - 0,5 ч. л.
- Запашний перець горошком - 4 шт.
- Лавровий лист - 1 шт.
- Сіль - за смаком
Приготування:
- М'ясо промити, обсушити і нарізати на середні шматочки.
- Картоплю і моркву почистити і нарізати кубиками.
- У сковороді розігріти олію і обсмажити м'ясо до рум'яної скоринки.
- Додати в сковороду моркву і обсмажити ще 5 хвилин.
- Влити в сковороду воду, додати сіль, перець горошком, лавровий лист і чебрець. Довести до кипіння.
- Перелити вміст сковороди в каструлю.
- Тушкувати на повільному вогні 40 хвилин, поки м'ясо не стане м'яким.
- Додати в каструлю томатну пасту і перемішати.
- Додати картоплю і продовжувати тушкувати ще 20 хвилин, поки картопля не буде готова.
- Часник і кріп дрібно нарізати і додати в каструлю.
- Тушкувати ще 3 хвилини.
- Прибрати каструлю з вогню і дати страві настоятися під кришкою 15 хвилин.
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