Як приготувати тушковану картоплю з м'ясом: найкращий рецепт

Тушкована картопля з м'ясом – це проста і водночас дуже смачна страва, яка підійде для сімейного обіду або вечері. Для тушкованої картоплі з м'ясом краще використовувати шийну частину свинини або вирізку.

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Щоб м'ясо швидше стало м'яким, його можна попередньо замаринувати в соєвому соусі, лимонному соку або оцті. Для більш насиченого смаку можна додати в страву інші спеції, наприклад, коріандр, мускатний горіх, паприку. Страву можна подавати з маринованими або свіжими овочами, зеленню. Рецептом поділились на сайті espreso.tv.

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Інгредієнти:

Картопля - 500 г

Свинина - 350 г

Вода - 300 мл

Морква - 0,5 шт.

Часник - 2 зубчики

Томатна паста - 1 ст. л.

Олію - 2 ст. л.

Чебрець сушений - 0,5 ч. л.

Запашний перець горошком - 4 шт.

Лавровий лист - 1 шт.

Сіль - за смаком

Приготування:

М'ясо промити, обсушити і нарізати на середні шматочки. Картоплю і моркву почистити і нарізати кубиками. У сковороді розігріти олію і обсмажити м'ясо до рум'яної скоринки. Додати в сковороду моркву і обсмажити ще 5 хвилин. Влити в сковороду воду, додати сіль, перець горошком, лавровий лист і чебрець. Довести до кипіння. Перелити вміст сковороди в каструлю. Тушкувати на повільному вогні 40 хвилин, поки м'ясо не стане м'яким. Додати в каструлю томатну пасту і перемішати. Додати картоплю і продовжувати тушкувати ще 20 хвилин, поки картопля не буде готова. Часник і кріп дрібно нарізати і додати в каструлю. Тушкувати ще 3 хвилини. Прибрати каструлю з вогню і дати страві настоятися під кришкою 15 хвилин.

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