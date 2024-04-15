Як позбутися настирливих слимаків у саду: перевірені прийоми

Боротьба зі слимаками в садах екологічними методами може бути важким завданням. UAportal, рекомендує практичні та безпечні для довкілля заходи з боротьби зі шкідниками.

Пивні пастки

Ефективним методом боротьби зі слимаками в саду можуть бути пивні пастки. Використання неглибоких контейнерів, наповнених пивом, заглиблених у землю, може відлякати слимаків своїм запахом. Важливо вибрати відповідний резервуар і закопати його так, щоб край знаходився на одному рівні з ґрунтом.

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Заселення природних хижаків

Ефективним способом контролювати популяцію слимаків є заселення саду природними хижаками, такими як жаби та птахи. Ці тварини природним чином харчуються слимаками, що дозволяє регулювати їхню чисельність.

Висаджуйте різні культури

Запровадження сівозміни в саду може ефективно порушити життєвий цикл слимаків і з часом зменшити їхню популяцію. Урізноманітнюючи види культур і чергуючи посадки, можна значно зменшити ймовірність того, що шкідники зможуть оселитися в саду.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

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