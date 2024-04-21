З якого матеріалу краще купувати свічки: з парафіну чи воску

Майже у кожного вдома є свічки. З їх допомогою можна створити атмосферу романтики, гармонії та затишку. Існує безліч матеріалів з яких вони виготовляються. UAportal розповідає про різницю між парафіновими та восковими свічками.

Ароматичні властивості

Воскові свічки часто ароматизують ефірними оліями, що забезпечує приємний аромат при горінні. На відміну від них, парафінові свічки при згорянні виділяють шкідливі хімічні речовини і токсини, що призводить до забруднення повітря в приміщенні.

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Час горіння

Воскові свічки мають довший час горіння порівняно з парафіновими. Свічки з воску горять приблизно 1 годину, тоді як парафінова згорає за 20-30 хвилин.

Кількість диму

При горінні воскові свічки утворюють менше кіптяви та диму, ніж парафінові. Це сприяє покращенню якості повітря в приміщенні. Горіння парафінових свічок може залишати сліди кіптяви і сприяти респіраторним захворюванням.

Ціна

Воскові свічки зазвичай дорожчі, ніж парафінові. Проте їх екологічність та економічність вартують кожної копійки. На парафінові доведеться витрачати частіше, адже вони набагато швидше згорають.

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