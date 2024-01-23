Прибиральниця пояснила, як дешево вивести плями з матраца без агресивної хімії

Плями на матраці неминучі, але їх не так вже й важко видалити. Навіть найстійкіші плями з матраців можна видалити за допомогою простого домашнього засобу.

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Прибиральниця Люсі Хілл боролася з потом і плямами крові на своєму матраці. За її словами, плями зникли після використання харчової соди та білого оцту, повідомляє Express.co.uk.

Почніть з нанесення харчової соди безпосередньо на пляму, а потім збризніть це місце трохи білого оцту. Достатньо трохи, щоб покрити пляму.

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Застосовуючи розчин оцту, пам’ятайте, що менше – це краще. Мета полягає в тому, щоб зволожити матрац, а не намочити його. Перезволоження матраца може призвести до появи цвілі та цвілі.

Залиште ці два кухонні інгредієнти приблизно на 30 хвилин, перш ніж використовувати чисту тканину та протерти матрац. У поєднанні харчова сода та оцет вступають у хімічну реакцію, у результаті якої утворюється вода та вуглекислий газ. Ця газована реакція сприяє розпушенню та видаленню плям.

Щоб запобігти появі цвілі, дуже важливо дати матрацу повністю висохнути, перш ніж класти на нього постільну білизну. Щоб прискорити висихання, відкрийте вікна або скористайтеся вентилятором.

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