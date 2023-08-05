Ідеальний вибір! Ось яка домашня тварина підійде вам за знаком зодіаку

Дата народження людини впливає не тільки на її характер, а й "програмує" те, з яким домашнім вихованцем у неї може виникнути найсильніший зв'язок, стверджують астрологи. За їхніми словами, якщо зробити правильний вибір, то можна залучити до свого життя удачу. Читайте детальніше!

Овнам ідеально підійдуть домашні ящірки, які, як і уродженці знаку, потребують власного простору та не люблять зайвої уваги.

Тельцям варто звернути увагу на кішок – ці тварини, як і уродженці знаку, уперті, і їхню любов потрібно заслужити.

Близнюкам можна сміливо придбати папуг, які дуже товариські і люблять увагу. Ці птахи подарують багато приємних емоцій.

Ракам підійдуть хом'яки – характер цих тварин найбільше відповідає уродженцям знаку. Вони не пошкодують про свій вибір.

Домашнім улюбленцем Левів має бути кролик. Ця мила тварина змусить їх проявити свої найкращі якості.

Для Дів ідеальним вибором будуть риби – уродженці знаку можуть годинами дивитися на акваріум, милуючись захоплюючим водним світом.

Терезам підійдуть тхори, які вважаються дуже волелюбними тваринами. Вони ідеально відповідають характеру уродженців знаку.

Загадковим Скорпіонам потрібно звернути увагу на канарок – цей птах змусить їх стати оптимістичнішими.

Стрільцям ідеально підійдуть хамелеони. Ці тварини можуть змінюватись в залежності від оточення, як і уродженці знаку.

Козерогам варто звернути увагу на черепах. Ці двоє ідеально підходять один одному.

Найкращим вибором для Водоліїв стане декоративна миша – уродженці знаку будуть зачаровані цими маленькими гризунами.

Дбайливі та чуйні Риби найкраще почуватимуться в компанії собаки. Вона стане для них найвірнішим другом.

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