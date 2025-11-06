Хрусткі роліні з витяжного тіста

Обожнюю випічку — особливо ще трішки теплу й хрустку. Обожнюю експериментувати з рецептами або традиційними стравами.

А тепер готуємо:

Борошно — 500 г

Свіжі дріжджі — 5 г

Цукор — 15 г

Сіль — 12 г

Тепла вода — 300 г

Олія — 80 г

Розтоплене масло (82,5%) — 80 г

Начинка:

Може бути кисломолочний сир і фета — по 200 г + сире яйце та свіжа зелень.

Можна брати просто кисломолочний сир, додати моцарелу або взагалі зробити м’ясну начинку.

У мисці змішайте теплу воду з цукром і дріжджами, додайте борошно із сіллю й добре замісіть тісто. Дайте йому постояти 20 хв.

Поки що розтопіть у сотейнику масло й додайте олію.

Тісто розділіть на 12 шматочків, сформуйте кульки й трішки їх розкачайте. Покладіть тісто у миску та залийте майже кімнатної температури сумішшю олії з маслом. Дайте постояти мінімум 20 хв — з відпочилим тістом працювати одне задоволення!

Поки готуєте начинку — натріть сир, змішайте із зеленню та яйцем.

Не беріть забагато зелені чи начинки, бо вироби стануть надто вологими.

Далі кожен шматочок тіста викладайте на стіл (разом з олією), повільно розкатуйте, а потім обережно розтягуйте по всьому столі у дуже тонкий прямокутник. Зверху можна трішки змастити ще маслом.

Викладіть частину начинки й згорніть, як на відео. Готові вироби викладіть на деко й поставте у вже розігріту духовку — 200 °C, приблизно на 16–18 хв. Випічка з конвекцією.

Смакувати можна майже одразу — тільки дайте трохи охолонути!