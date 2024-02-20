Губки різного кольору призначені для різного посуду: Чого ви не знали

Всупереч поширеній думці, кольори не є довільною маркетинговою тактикою, спрямованою на те, щоб зробити губки для миття посуду візуально привабливими або унікальними порівняно з продукцією конкурентів. Насправді кожен колір виконує певну функцію і вказує на тип посуду, для миття якого підходить та чи інша губка.

Часто ми обираємо губки на основі таких факторів, як вартість або приваблива упаковка. UAportal розповідає, чому слід враховувати колір при виборі губок.

Оглядаючи губку, звертайте увагу на її абразивну сторону, а не на поролонову. Ось що потрібно знати про кожен варіант з кольоровим забарвленням:

1. Червоні губки (середньої жорсткості)

Ці губки ідеально підходять для вирішення складних завдань, таких як очищення чайників від накипу або чищення дуже брудних тарілок. Вони забезпечують помірний ступінь абразивності, щоб ефективно справлятися зі стійкими плямами.

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2. Зелені губки (висока жорсткість)

Якщо вам потрібно видалити стійкий бруд на деках або інших поверхнях, що важко очищаються, обирайте зелені губки. Завдяки своїй високій твердості вони забезпечують достатню ефективність очищення для подолання стійкого бруду.

3. Жовті губки (низька жорсткість)

Делікатний посуд, такий як порцеляна або скло, потребує ніжного дотику. Жовті губки з меншою твердістю ідеально підходять для миття таких предметів, які потребують дбайливого ставлення.

Іноді на ринку можна зустріти губки з синіми або чорними абразивними частинками. Ці варіанти мають такий самий рівень твердості, як і металеві губки, що зазвичай використовуються для очищення кіптяви з підносів або сковорідок, що свідчить про їхню ефективність для важких завдань.

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