Героїчні битви та велетенські монстри: фільми, які варто подивитися кожному

UAportal підготував добірку з п'яти фантастичних фільмів 2016-2018 років. Від велетенських істот до загадкових таємниць, ці фільми ведуть глядачів у захопливі пригоди через дивовижні світи та незабутні мандрівки.

"Конг: Острів черепа"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США, В'єтнам

Тривалість: 118 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Томас Талл

Дія фільму відбувається в 1970-х роках, коли команда вчених і солдатів вирушає в експедицію на незвіданий острів у Тихому океані, відомий як Острів Черепа. У процесі дослідження таємничого острова вони стикаються з великими істотами, в тому числі з легендарною мавпою Конґом, яка володарює на острові. Команда повинна боротися за своє виживання і знайти спосіб втекти з підступного острова, одночасно розкриваючи таємниці, що ховаються в ньому.

"Анігіляція"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Пригоди, драма, жахи

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 115 хвилин

Рік: 2018

Головний продюсер: Ендрю Макдональд

Фільм розповідає про небезпечну і таємну експедицію біолога Лєни до "Мерехтіння" – таємничого електромагнітного поля невідомого походження, яке постійно розширюється. Усередині "Мерехтіння" дивні та смертоносні істоти не підкоряються законам природи. Лєна та її команда повинні розкрити правду про їхнє існування, стикаючись зі своїми внутрішніми демонами.

"Лоґан: Росомаха"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Бойовик, драма, фантастика

Країна виробництва: США, Канада

Тривалість: 137 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Лорен Шулер Доннер

Фільм розповідає про Лоґана, також відомого як Росомаха, який постарів і відійшов від своїх найкращих часів. Він піклується про хворого Чарльза Ксав'єра, свого наставника, у схованці на мексиканському кордоні. Його план сховатися від світу і своєї спадщини порушується, коли в його житті з'являється молода дівчина-мутант Лаура, з якою вони вирушають у небезпечну подорож, рятуючись від темної організації, відомої як "Пожирачі".

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"Месники: Війна нескінченності"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 149 хвилин

Рік: 2018

Головний продюсер: Кевін Файґі

У фільмі Месники разом зі своїми союзниками повинні бути готові пожертвувати всім, щоб перемогти могутнього і безжального Таноса. Коли на кону доля Всесвіту, Месники та Вартові Галактики об'єднують зусилля, щоб не дати Таносу зібрати всі шість каменів нескінченності. Кожен герой має пройти власні випробування та прийняти складні рішення, які можуть визначити долю Всесвіту.

"Пробудження"

Рейтинг IMDb: 7/10

Жанр: Драма, романтика, фантастика

Країна виробництва: США, Австралія

Тривалість: 116 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Ніл Г. Моріц

У далекому майбутньому космічний корабель летить крізь космос до нової людської колонії, відомої як "Гомстед II". На борту корабля тисячі пасажирів і членів екіпажу перебувають у сплячці протягом 120-річної подорожі. Однак, коли трапляються механічні несправності, пасажир Джим прокидається на 90 років раніше і стикається з проблемою, що йому доведеться прожити решту життя на самоті на космічному кораблі.

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